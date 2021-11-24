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Askew, Andretti Formula E ekibinde Dennis'in takım arkadaşı olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Andretti Autosport, eski Indy Lights şampiyonu Oliver Askew'in gelecek sezon Formula E takımında Jake Dennis ile birlikte yarışacağını duyurdu.

Askew, Andretti Formula E ekibinde Dennis'in takım arkadaşı olacak

Askew, Formula E'nin 8. sezonu için Avalanche Andretti ile anlaştı ve burada #28 BMW iFE.021'i kullanacak. Askew bu anlaşma ile gelecek yıl, şampiyonada yarışan ilk Amerikalı sürücü olacak.

2019'da Andretti ile Indy Lights şampiyonluğunu yakalamasının ardından 2020'de McLaren Arrows SP ile IndyCar'a katılan Askew, ilk yılında podyuma çıkmasına rağmen, geçirdiği kaza ve beyin sarsıntısı nedeniyle koltuksuz kaldı.

Geride kalan sezonda IMSA'nın LMP3 sınıfında üç farklı takımla yarıştı ve Rolex Daytona 24 Saat'i Riley Motorsport ekibiyle kazandı. 

Bu yıl, Rahat Latterman Lanigan ile IndyCar'ın son üç yarışında yer alan Askew, ayrıca Road America'da Ed Carpenter Racing'de, sakatlanan Rinus Veekay'ın yerini aldı.

Andretti Autosport CEO'su ve başkanı Michael Andretti, "Oliver'ı, Formula E sürücü kadromuzu tamamlamak adına yeniden Andretti ailesine davet etmekten mutluluk duyuyoruz."

Andretti Autosport livery

Andretti Autosport livery

Fotoğraf: Spacesuit Media

"Oliver ile 2019'da bizimle beraber Indy Lights Şampiyonası'nı kazandığı dönemde, büyük başarı elde ettik ve onu Formula E'ye taşımak için sabırsızlanıyoruz.".

“O çok çalışkan biri ve zekice yarışıyor. Bunu, bu yeni fırsata da uygulayacağına eminiz. Ayrıca, böylesine heyecan verici ve uluslararası bir seride, ilk tam zamanlı Amerikalı sürücüyü piste çıkaracağımız için heyecanlıyız." dedi.

Gelecek ay 25 yaşına girecek olan Askew şunları söyledi: "Evime dönmek ve 2022 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası için Andretti Autosport'a tekrar tam zamanlı bir sürücü olarak katılmak için çok heyecanlıyım."

Askew, gelecek hafta Valensiya'daki sezon öncesi testlerine katılacak ve ilk yarışına 28 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Diriyah E-Prix'siyle çıkacak.

Oliver Askew, Jake Dennis, Andretti Autosport

Oliver Askew, Jake Dennis, Andretti Autosport

Fotoğraf: Spacesuit Media

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