Andretti ve Porsche arasındaki Formula E ortaklığı 2026 yılına kadar uzatıldı

Porsche'nin Perşembe günü Berlin'de düzenleyeceği ev etkinliği öncesinde yapılan duyuru, Andretti'nin Alman üreticiyle olan ilişkisinin dört yıllık bir süreye yayılacağını gösteriyor.

Andretti, önceki ortakları BMW'nin şampiyonadan çekilmesinin ardından, 2022'de Gen3 döneminin başlangıcından itibaren Porsche'nin 99X Electric güç aktarma ünitesini kullanmaya başladı.

Geçen sezon Amerikan takımı, zaman zaman fabrika pilotu Pascal Wehrlein ile gergin bir ilişki yaşamasına rağmen, Jake Dennis sayesinde iki galibiyet ve ilk pilotlar arası şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Arada çıkan bazı gerginliklere rağmen, sezon dışı görüşmeler her iki tarafın da önümüzdeki iki yıl boyunca sürdürmek istediği ilişkiyi yumuşattı.

Roger Griffiths Autospor'ta verdiği demeçte, "İlk anlaşmayı imzaladığımızda, Porsche 10.sezonun sonunda sonra Formula E'ye devam etme sözü vermediği için dört yıllık anlaşma yapamadık."

"Formula E'ye Devam edeceklerini ve bizimle işbirliği yapmaya devam edeceklerini umarak yola çıktık."

"Geçen sezon oldukça başarılıydık. Ayrıca ilişkimizde oldukça bilindiğini düşündüğüm bazı zorluklar da yaşadık."

"Sanıyorum her zaman dört yıllık bir anlaşma yapma niyetindeydik, çünkü isteyeceğiniz en son şey anlaşmanın ortasında kalıp başka bir üreticiye geçmek. Fakat her zaman ne olacağını bilemezsiniz." dedi.

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Bu sezon birden fazla yarış kazanan tek pilot olan ve Mexico City ile Misano zaferleri ile öne çıkan Pascal Wehrlein'in 13 puan gerisinde yer alan Jake Dennis pilotlar şampiyonasında 3.sırada yer alıyor.

Her iki pilotun performansı sayesinde, Porsche sezonun yarısına gelindiğinde Jaguar'ın 8 puan önünde, yeni tanıtılan Takım Şampiyonası'nda liderlik koltuğunda yer alıyor.

Porsche takım patronu Florian Modlinger, "Gen3 döneminin başlangıcından itibaren Andretti ile kurduğumuz ortaklıkta birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz ve Gen3 Evo için de bunu yapmaya devam etmekten mutluyuz."

"Andretti sayesinde son bir buçuk sezonda, Jake Dennis'in dünya şampiyonluğu da dahil olmak üzere Porsche 99X Electric muhteşem sonuçlar elde etti."

"İki takım arasındaki fikir alışverişi aracın performansına katkıda bulunuyor ve bu hepimizin aradığı şey. Gen3 Evo'ya iyi çalışan bir ortaklıkla girmek 11. ve 12. sezonlar için beni iyimser kılıyor." dedi.