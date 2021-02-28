Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Formula E / Son dakika

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Andretti Formula E takımı, 2021-22 sezonundan sonra takımın şampiyonadan çıkmasına rağmen, BMW güç ünitesini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

paylaşım
yorumlar
Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

BMW, 2018-19 sezonunda güç ünitesi üreticisi olarak seriye girmeden önce, Michael Andretti’nin takımının 2014 yılında Punta del Este’deki üçüncü FE yarışından beri dahildi.

Kazanılan yarışın ardından Aralık ayında BMW, FE serisinden çıkış yapacağını açıkladı.

Beklenildiği gibi Andretti, Gen2 kurallarının son senesinde BMW’nin güç ünitesi hakkında anlaşmaya vardılar, ancak yazılım güncellemesi gelmesi beklenmiyor.

Takımın sahibi Michael Andretti, ‘’Gelecek sezon, müşteri takımı olarak BMW Motorsport ile mücadeleye devam edeceğimiz için çok memnunuz. Bir fabrika takımı olarak, BMW i Andretti Motorsport paylaşılan başarıdan çok memnun kaldı ve Andretti Formula E’yle devam ederken bunu kurmayı dört gözle bekliyoruz.’’

‘’BMW’nin güç aktarım organlarının güçlü ve rekabetçi olduğu kanıtlandı ve bunlarla bir sezon daha geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.’’

BMW Motorsport test ve yarış operasyonları başı Mike Krack konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’BMW Racing eDrive03’ün Andretti Formula E’ye, Formula E’de üst düzey sonuçlar getireceğine eminiz.’’

‘’Yalnızca güç aktarım organı tedarikçisi olarak, önümüzdeki sezon pistteki etkinliklere direkt olarak dahil olamayacağız, ancak takımın BMW Racing eDrive03’le ilgili herhangi bir teknik sorusu olması halinde destek sağlayacağız.’’

Hem Maximilian Gunther, hem de Jake Dennis, Andretti ile değil, BMW ile kontrata sahipler. Bu yüzden önümüzdeki sezonda sürücü marketi büyük bir etki altında kalabilir. Ek olarak, Andretti takım başkanı Roger Griffiths, Motorsport.com’a, Audi’nin spordan ayrılışının ardından 2016-17 şampiyonu Lucas di Grassi’yle konuşmalara başlamamanın ‘’ihmalkar’’ olacağını söyledi.

 

Griffiths takımının önümüzdeki sezona iki çaylak sürücüyle girmeyeceğini, ancak yeni sürücü getirmek için IndyCar’daki icraatlerine bakabileceklerini açıkladı.

Griffiths, ‘’Bu noktada, takımda kimin olacağıyla ilgili önceden belirlenmiş kararlar yok. Padoktaki birkaç yıldızla diyalog içinde olmak iyi fakat eninde sonunda, ödeyebilmeniz gerekiyor.’’

‘’Birçok sürücüyü görme imkanımız olan IndyCar icraatlarımız hakkında çok şanslıyız.’’ dedi.

Griffiths aynı zamanda, gelecek sezonun sürücü kadrosunun belirleniyor olduğunu fakat takımın aceleci davranmadığını ekledi.

2022-23’te getirilecek Gen3 kuralları için Griffiths, Andretti’nin kendi güç ünitesini üretmeye geri dönme ihtimalini yok saydı, takımın orijinal parça üreten bir marka ile partnerlik yapmasının ‘’avantajlı’’ olacağını söyledi.

McLaren Racing patronu Zak Brown, bu hafta Suudi Arabistan’da FE yöneticileriyle buluştu.  Andretti’nin, Brown’un Extreme E’deki United Autosports takımıyla ve Australian Supercars’la bağları var.

Fakat Griffiths, Motorsport.com’a, Andretti’nin öncelikle McLaren yöneticilerine ‘’en iyi seçeceğin onlar’’ olduğunu kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

Önceki haber

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar BMW i Andretti Motorsport
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

14s
2
Formula 1

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

1g
3
Formula 1

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

13s
4
Formula E

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

11s
5
Formula E

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

1s
Son Haberler
Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek
Formula E

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

1s
Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Formula E

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

11s
Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an
Formula E

Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an

12s
Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!
Formula E

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

13s
Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi
Formula E

Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi

14s
Son Videolar
Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar 01:29
Formula E
20 Şub 2021

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

More from
Matt Kew
Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi
Formula E / Son dakika

Mercedes ve Venturi'nin, Diriyah E-Prix'ye katılmalarına izin verildi

Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı
Formula E / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E / Son dakika

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

More from
BMW i Andretti Motorsport
Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"
Formula E / Son dakika

Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"

BMW, Formula E'den ayrıldıktan sonra Andretti'ye güç ünitesi sağlamaya devam edebilir
Formula E / Son dakika

BMW, Formula E'den ayrıldıktan sonra Andretti'ye güç ünitesi sağlamaya devam edebilir

Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı
eSpor / Yarış raporu

Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez daha şimdiden Marko'yu etkiledi

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek
Formula E Formula E / Son dakika

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, "olağanüstü" Tsunoda'dan harika yarışlar bekliyor

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2022 hazırlıkları için 2021'de bazı yarışlara katılmayacak

Son Haberler

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek
Formula E Formula E / Son dakika

Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan'daki Formula E yarışında füze saldırısı iddiası!

Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an
Formula E Formula E / Son dakika

Video: Lynn'in tepetaklak sürüklendiği an

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: Kırmızı bayrakla biten yarışı Bird kazandı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.