Andretti, BMW'nin güç ünitesini kullanmaya devam edecek

BMW, 2018-19 sezonunda güç ünitesi üreticisi olarak seriye girmeden önce, Michael Andretti’nin takımının 2014 yılında Punta del Este’deki üçüncü FE yarışından beri dahildi.

Kazanılan yarışın ardından Aralık ayında BMW, FE serisinden çıkış yapacağını açıkladı.

Beklenildiği gibi Andretti, Gen2 kurallarının son senesinde BMW’nin güç ünitesi hakkında anlaşmaya vardılar, ancak yazılım güncellemesi gelmesi beklenmiyor.

Takımın sahibi Michael Andretti, ‘’Gelecek sezon, müşteri takımı olarak BMW Motorsport ile mücadeleye devam edeceğimiz için çok memnunuz. Bir fabrika takımı olarak, BMW i Andretti Motorsport paylaşılan başarıdan çok memnun kaldı ve Andretti Formula E’yle devam ederken bunu kurmayı dört gözle bekliyoruz.’’

‘’BMW’nin güç aktarım organlarının güçlü ve rekabetçi olduğu kanıtlandı ve bunlarla bir sezon daha geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.’’

BMW Motorsport test ve yarış operasyonları başı Mike Krack konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’BMW Racing eDrive03’ün Andretti Formula E’ye, Formula E’de üst düzey sonuçlar getireceğine eminiz.’’

‘’Yalnızca güç aktarım organı tedarikçisi olarak, önümüzdeki sezon pistteki etkinliklere direkt olarak dahil olamayacağız, ancak takımın BMW Racing eDrive03’le ilgili herhangi bir teknik sorusu olması halinde destek sağlayacağız.’’

Hem Maximilian Gunther, hem de Jake Dennis, Andretti ile değil, BMW ile kontrata sahipler. Bu yüzden önümüzdeki sezonda sürücü marketi büyük bir etki altında kalabilir. Ek olarak, Andretti takım başkanı Roger Griffiths, Motorsport.com’a, Audi’nin spordan ayrılışının ardından 2016-17 şampiyonu Lucas di Grassi’yle konuşmalara başlamamanın ‘’ihmalkar’’ olacağını söyledi.

Griffiths takımının önümüzdeki sezona iki çaylak sürücüyle girmeyeceğini, ancak yeni sürücü getirmek için IndyCar’daki icraatlerine bakabileceklerini açıkladı.

Griffiths, ‘’Bu noktada, takımda kimin olacağıyla ilgili önceden belirlenmiş kararlar yok. Padoktaki birkaç yıldızla diyalog içinde olmak iyi fakat eninde sonunda, ödeyebilmeniz gerekiyor.’’

‘’Birçok sürücüyü görme imkanımız olan IndyCar icraatlarımız hakkında çok şanslıyız.’’ dedi.

Griffiths aynı zamanda, gelecek sezonun sürücü kadrosunun belirleniyor olduğunu fakat takımın aceleci davranmadığını ekledi.

2022-23’te getirilecek Gen3 kuralları için Griffiths, Andretti’nin kendi güç ünitesini üretmeye geri dönme ihtimalini yok saydı, takımın orijinal parça üreten bir marka ile partnerlik yapmasının ‘’avantajlı’’ olacağını söyledi.

McLaren Racing patronu Zak Brown, bu hafta Suudi Arabistan’da FE yöneticileriyle buluştu. Andretti’nin, Brown’un Extreme E’deki United Autosports takımıyla ve Australian Supercars’la bağları var.

Fakat Griffiths, Motorsport.com’a, Andretti’nin öncelikle McLaren yöneticilerine ‘’en iyi seçeceğin onlar’’ olduğunu kanıtlamaları gerektiğini söyledi.