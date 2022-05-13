Andretti, 2022-23 sezonu için Porsche ile Formula E motor tedariği anlaşması imzaladı

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Andretti'nin mevcut partneri BMW, geçen sezonun sonunda seriden ayrıldı ve bundan ötürü Andretti, kendisine yeni bir partner arıyordu.

BMW, seriden ayrılsa bile 2021-22 sezonu için Andretti'ye güç ünitesi tedarik etmeye devam ediyor ancak gelecek sezonki Gen3 düzenlemeleri için durum değişecek. BMW seriden motor tedarikçisi olarak da ayrılacak ve bu da Andretti için bir dönemin sonu olacak.

Yine de Andretti, BMW sonrası için bir başka Alman üretici Porsche ile anlaşmaya vardı. Weissach merkezli markanın seride halihazırda kendi fabrika takımı var ve böylelikle ilk kez bir müşteri takımına da sahip olacaklar.

Andretti takımının patronu Roger Griffiths, "Formula E maceramız, serinin ilk sezonunda başladı ve bunun yeni nesil araçlarla geleceğe güven içerisine bakmamıza izin verdiği için mutluyuz."

Roger Griffiths and Thomas Laudenbach shake hands on the deal that will result in Andretti becoming a Porsche customer in FE's Gen3 era Photo by: Porsche Motorsport

"Kazanmak için yarışıyoruz ve Porsche'nin desteğiyle büyümeye devam edebileceğimize inanıyoruz. Bu anlaşma tüm taraflar için çok önemli."

"Her iki tarafın da büyük bir yarış geçmişi var, bu da işbirliğinde doğal bir uyum olduğu anlamına geliyor."

"2023'te başlayacak yeni sayfa için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Porsche ile yapılan anlaşma, şimdilik en az iki yılı kapsıyor. Bu aynı zamanda Porsche fabrika takımının seride yer almayı taahhüt ettiği dönemi işaret ediyor.

Markanın bundan sonra Formula E'de kalıp kalmayacağı ve kalacaksa hangi şekilde kalacağı henüz belli değil.

Porsche daha önce birden fazla kez Formula E'deki durumlarını düşündüklerini ve bunun temelde Formula 1 gibi serilere yönelik planlarıyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Porsche eğer 2026'da F1'e girerse, Formula E projesi üzerinde etkisi olabilir.

Ancak şimdilik Porsche, Andretti ile yapılan anlaşmadan çok memnun.

"Porsche ve Andretti'nin geçmişe dayanan uzun bir ilişkisi var. Her şey Mario ve Michael'ın 1983'te bir Porsche 956 ile Le Mans'ta yarışmasıyla başladı."

"Bu geleneğin Formula E'de devam etmesinden memnunuz ve ortaklığımızın aynı derecede iyi ve başarılı olmasını umuyoruz."

Porsche ayrıca, Andretti dışında başka bir ekibe güç ünitesi tedarik etmeyi planlamadıklarını da doğruladı.