Andretti, 2022-23 sezonu için Porsche ile Formula E motor tedariği anlaşması imzaladı

Andretti'nin mevcut partneri BMW, geçen sezonun sonunda seriden ayrıldı ve bundan ötürü Andretti, kendisine yeni bir partner arıyordu.

BMW, seriden ayrılsa bile 2021-22 sezonu için Andretti'ye güç ünitesi tedarik etmeye devam ediyor ancak gelecek sezonki Gen3 düzenlemeleri için durum değişecek. BMW seriden motor tedarikçisi olarak da ayrılacak ve bu da Andretti için bir dönemin sonu olacak.

Yine de Andretti, BMW sonrası için bir başka Alman üretici Porsche ile anlaşmaya vardı. Weissach merkezli markanın seride halihazırda kendi fabrika takımı var ve böylelikle ilk kez bir müşteri takımına da sahip olacaklar.

Andretti takımının patronu Roger Griffiths, "Formula E maceramız, serinin ilk sezonunda başladı ve bunun yeni nesil araçlarla geleceğe güven içerisine bakmamıza izin verdiği için mutluyuz."

Roger Griffiths and Thomas Laudenbach shake hands on the deal that will result in Andretti becoming a Porsche customer in FE's Gen3 era

Photo by: Porsche Motorsport