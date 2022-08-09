Ameliyat olan Bird Seul'da yarışamayacak, yerine Nato geçecek

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Geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen Londra E-Prix'sinin ilk turunda bir kazaya karışmasının ardından sol elinde acı hisseden Bird, yarış sonrasında önlem amaçlı röntgen çektirmesinin ardından sol elinde kırık olduğunu öğrenmişti.

Takım tarafından yapılan açıklamada, Bird'ün bu alanda uzman bir profesörle görüşeceği ve görüşmenin ardından sezonun son 2 yarışında yarışıp yarışamayacağının açıklanacağı söylenmişti.

Açıklamada, "Jaguar TCS Racing pilotu Sam Bird, ilk turdaki kazada sakatlık yaşamasının ardından yarışın hemen sonrasında önlem amaçlı hastaneye götürüldü. X-Ray'in ardından, sol elinde bir kırık olduğu görüldü."

"Sam, en iyi tedaviyi belirlemek için en kısa sürede bu konuda uzman bir profesörle görüşecek. Sam'in 13-14 Ağustos tarihlerindeki Seul E-Prix'lerinde yer alıp alamayacağı, önümüzdeki günlerde belirlenecek." ifadelerine yer verilmişti.

Bird'ün doktorlarla görüşmesinin ardından sol elinden ameliyat olması gerektiğine karar verildi ve İngiliz pilot, bugün sol elinden ameliyat oldu. Operasyon başarılı geçti ancak Bird, böylelikle 13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek sezonun son 2 yarışında aracında olamayacak ve önümüzdeki haftalarda sol elinin iyileşmesine odaklanacak.

Kore'de Bird'ün yerine takımın yedek pilotu Norman Nato geçecek. Nato, geçtiğimiz yıl Venturi için yarışıyordu ve 2021'de sezonun Berlin'deki son yarışını kazanmıştı. Nato, 2022 için Venturi koltuğunu Lucas di Grassi'ye kaybetti ve Jaguar'un yedek pilotu oldu.

Bugün yapılan açıklamada konu hakkında konuşan Bird, şunları söyledi: "Seul'daki final yarışlarında süremeyeceğim için çok üzgünüm. Kore'de yarışsaydım 100. FE yarışıma çıkacaktım, özellikle bunun için çok üzgünüm. "

"Önümüzdeki birkaç haftayı, sol elimdeki operasyondan sonra iyileşmek için kullanmalıyım ki önümüzdeki testler ve 9. sezon için tamamen hazır olabileyim."

"Norman'a güveniyorum. O, FE'de yarış kazanmış biri ve Jaguar TCS Racing için iyi puanlar toplayacağına eminim."

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images