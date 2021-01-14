Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Alpine ve Lotus, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ek olarak Formula E'ye takım olarak giriş yapma konusunda işbirliği yapmayı değerlendirme altına aldılar.

Perşembe günü yapılan açıklamalarda Lotus ve Renault grupları, her iki üretici arasında "pek çok alanda işbirliği yapma" üzerine bir bildiri yayınladılar. 

Her ne kadar bu girişim her iki üreticinin birden elektrikli spor araçları çalışmaları üzerine yapılacak olsa da, her iki üretici birden aynı zamanda "Alpine'in motor sporları platformunu yukarı çıkarmaya" çalıştıklarını söylediler.

Renault'nun, yeniden planlama kapsamında, Formula 1 takımını 2021'den itibaren Alpine adı altında yarıştıracak olmasının ardından, bir Formula E girişi ve bir WEC girişi de an itibariyle "inceleme" altında.

Autosport'a konuşan bir Lotus sözcüsü konu hakkında şunları söyledi: "Bu bir motor sporları keşfi ve aynen de anlatıldığı üzere ilerleniyor."

"Hep birlikte motor sporlarının potansiyel fırsatlarını keşfediyoruz."

"Lotus'un zengin bir motor sporları geçmişi ve en üst seviye serilerde gösterdiği başarı ortada, buna ek olarak Renault ve Alpine; Formula E, Formula 1, dayanıklılık yarışları ve pek çok seride deneyimi olan markalar."

"Bu da pek çok ilgi çekici fırsata evrilebilir, ancak an itibariyle ortada tamamen keşifle alakalı bir durum var."

Renault Grubu, Formula E'de Nissan e.dams takımı aracılığıyla varolmakta, ki 2018-19 sezonu itibariyle e.dams takımı Fransız üreticiden Japon üreticiye geçiş yapmıştı.

Audi ve BMW'nin 2021 sezonu sonunda Formula E'den ayrılacağını açıklamasının ardından Nissan, seriye olan bağlılığını açıklayan pek çok takımdan bir tanesiydi.

Nissan uluslararası motor sporları direktörü Tommaso Volpe konu hakkında şunları söylemişti: "Nissan'ın Formula E'ye olan bağlılığı ve serideki hedefleri değişmedi... İnanıyoruz ki birkaç ay içerisinde takımlar ve Formula E, bu heyecan verici serinin temsil ettiği etkiyi maksimuma çıkarmak için iyi bir yol bulacaktır."

Nissan'ın şampiyonaya olan girişini koruması, çoktan temeli kurulmuş bir girişle Alpine önderliğinde Lotus adına şampiyonaya katılınabileceği anlamına geliyor olabilir.

 

Formula E yönetim kurulu başkanı Jamie Reigle, Autosport'a yaptığı özel açıklamada Audi ve BMW'nin ayrılma kararının ardından başka üreticiler ile görüşme içerisinde olduğunu belirtti.

Reigle'ın açıklamaları şu şekilde: "Audi girişinin yerine bir takım bulmak konusunda güvenli hissediyoruz - böyle bir takım modeline olan ilgi oldukça fazla."

"Daha sonrasında seri ile ilgilenen yeni üreticiler de ortada bulunuyorlar."

"Bir isim vermeyeceğim, ancak daha Noel'den hemen önce konuştuğumuz bir üretici var."

"Onlar bize '2018'de FE ile ilgilenmiştik. Çok rekabetçi duruyordu, biraz pahalı gibi gözüküyordu, güç ünitesi için ciddi bir harcama yapmamız gerekiyor gibi duruyordu. Bu yüzden 2018'de seriye katılmadık. Bugün Gen3 aracı ile gelinen noktayla beraber, eğer sizler de bütçe kontrolü konusunda, hem takımların hem de üreticilerin bakış açısından, ciddiyseniz ve büyümek istiyorsanız, buna yeniden bakmaya hazırız.' dediler."

"Onların seriye girip bir program yaratmalarına kadar daha çok zaman var, ancak gene de bir katılım oldu ve bu da Audi ile BMW haberlerinin hemen ardından geldi."

"Elektrikli güce geçme noktasında belirli aşamalarda olan bir sürü büyük araba üreticisi bulunmakta ve biz hâlâ Formula E'nin AR-GE çalışmaları, aynı zamanda yarışlardaki en iyilere karşı kendilerini test etme, bakımından oldukça zorlu bir seri olduğuna inanıyoruz. Buna ek olarak bunun pazarlama kısmı da işin içinde bulunuyor tabii."

Bu haftanın başında McLaren Racing, 2022 yılında gelecek olan Gen3 kuralları ile beraber Formula E'ye katılacağını açıklamıştı.

McLaren aynı zamanda seriyi; masraflar, rekabetçi olma seviyesi ve McLaren Automotive'in yol araçlarının hibrit sisteme geçme sürecine uygunluğu konusunda değerlendirmeye devam edecek.

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor

Önceki haber

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Alpine
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"

Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor

Son Haberler

Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor
Formula E Formula E / Son dakika

Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor
Formula E Formula E / Son dakika

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor

Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak

Suudi Arabistan Formula E yarışı planlandığı şekilde yapılacak
Formula E Formula E / Son dakika

Suudi Arabistan Formula E yarışı planlandığı şekilde yapılacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

1s
2
Formula 1

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

1s
3
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

8s
4
Formula 1

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

20s
5
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

7s

Son Haberler

Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor
Formula E

Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor
Formula E

McLaren, 2022/23 sezonuyla beraber Formula E'de yarışmaya hazırlanıyor

Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak
Formula E

Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak

Suudi Arabistan Formula E yarışı planlandığı şekilde yapılacak
Formula E

Suudi Arabistan Formula E yarışı planlandığı şekilde yapılacak

Mercedes: "Formula E, F1'e sürücü ve mühendis sağlayabilir"
Formula E

Mercedes: "Formula E, F1'e sürücü ve mühendis sağlayabilir"

Son Videolar

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E
6 Ağu 2020

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E
8 May 2020

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.