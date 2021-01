Alpine ve Lotus, Formula E için işbirliği yapmak istiyor

Perşembe günü yapılan açıklamalarda Lotus ve Renault grupları, her iki üretici arasında "pek çok alanda işbirliği yapma" üzerine bir bildiri yayınladılar.

Her ne kadar bu girişim her iki üreticinin birden elektrikli spor araçları çalışmaları üzerine yapılacak olsa da, her iki üretici birden aynı zamanda "Alpine'in motor sporları platformunu yukarı çıkarmaya" çalıştıklarını söylediler.

Renault'nun, yeniden planlama kapsamında, Formula 1 takımını 2021'den itibaren Alpine adı altında yarıştıracak olmasının ardından, bir Formula E girişi ve bir WEC girişi de an itibariyle "inceleme" altında.

Autosport'a konuşan bir Lotus sözcüsü konu hakkında şunları söyledi: "Bu bir motor sporları keşfi ve aynen de anlatıldığı üzere ilerleniyor."

"Hep birlikte motor sporlarının potansiyel fırsatlarını keşfediyoruz."

"Lotus'un zengin bir motor sporları geçmişi ve en üst seviye serilerde gösterdiği başarı ortada, buna ek olarak Renault ve Alpine; Formula E, Formula 1, dayanıklılık yarışları ve pek çok seride deneyimi olan markalar."

"Bu da pek çok ilgi çekici fırsata evrilebilir, ancak an itibariyle ortada tamamen keşifle alakalı bir durum var."

Renault Grubu, Formula E'de Nissan e.dams takımı aracılığıyla varolmakta, ki 2018-19 sezonu itibariyle e.dams takımı Fransız üreticiden Japon üreticiye geçiş yapmıştı.

Audi ve BMW'nin 2021 sezonu sonunda Formula E'den ayrılacağını açıklamasının ardından Nissan, seriye olan bağlılığını açıklayan pek çok takımdan bir tanesiydi.

Nissan uluslararası motor sporları direktörü Tommaso Volpe konu hakkında şunları söylemişti: "Nissan'ın Formula E'ye olan bağlılığı ve serideki hedefleri değişmedi... İnanıyoruz ki birkaç ay içerisinde takımlar ve Formula E, bu heyecan verici serinin temsil ettiği etkiyi maksimuma çıkarmak için iyi bir yol bulacaktır."

Nissan'ın şampiyonaya olan girişini koruması, çoktan temeli kurulmuş bir girişle Alpine önderliğinde Lotus adına şampiyonaya katılınabileceği anlamına geliyor olabilir.

Formula E yönetim kurulu başkanı Jamie Reigle, Autosport'a yaptığı özel açıklamada Audi ve BMW'nin ayrılma kararının ardından başka üreticiler ile görüşme içerisinde olduğunu belirtti.

Reigle'ın açıklamaları şu şekilde: "Audi girişinin yerine bir takım bulmak konusunda güvenli hissediyoruz - böyle bir takım modeline olan ilgi oldukça fazla."

"Daha sonrasında seri ile ilgilenen yeni üreticiler de ortada bulunuyorlar."

"Bir isim vermeyeceğim, ancak daha Noel'den hemen önce konuştuğumuz bir üretici var."

"Onlar bize '2018'de FE ile ilgilenmiştik. Çok rekabetçi duruyordu, biraz pahalı gibi gözüküyordu, güç ünitesi için ciddi bir harcama yapmamız gerekiyor gibi duruyordu. Bu yüzden 2018'de seriye katılmadık. Bugün Gen3 aracı ile gelinen noktayla beraber, eğer sizler de bütçe kontrolü konusunda, hem takımların hem de üreticilerin bakış açısından, ciddiyseniz ve büyümek istiyorsanız, buna yeniden bakmaya hazırız.' dediler."

"Onların seriye girip bir program yaratmalarına kadar daha çok zaman var, ancak gene de bir katılım oldu ve bu da Audi ile BMW haberlerinin hemen ardından geldi."

"Elektrikli güce geçme noktasında belirli aşamalarda olan bir sürü büyük araba üreticisi bulunmakta ve biz hâlâ Formula E'nin AR-GE çalışmaları, aynı zamanda yarışlardaki en iyilere karşı kendilerini test etme, bakımından oldukça zorlu bir seri olduğuna inanıyoruz. Buna ek olarak bunun pazarlama kısmı da işin içinde bulunuyor tabii."

Bu haftanın başında McLaren Racing, 2022 yılında gelecek olan Gen3 kuralları ile beraber Formula E'ye katılacağını açıklamıştı.

McLaren aynı zamanda seriyi; masraflar, rekabetçi olma seviyesi ve McLaren Automotive'in yol araçlarının hibrit sisteme geçme sürecine uygunluğu konusunda değerlendirmeye devam edecek.