Alejandro Agag'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Seri, Tempelhof Havaalanı'nda yapılacak yarış için pazartesi gününe kadar 1421 test yapıldığını ve bunlardan iki tanesinin pozitif çıktığını doğruladı.

Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitle kaynaklara konuşan Mahindra Racing takım yöneticisi ve CEO'su Dilbagh Gill, koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulamıştı.

Agag ise Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Berlin E-Prix'sini kazanan Antonio Felix da Costa'yı Instagram'dan tebrik eden Agag, şu ifadeleri kullandı: “Berlin yarışındaki harika galibiyeti için [Da Costa'ya] tebrikler."

"İlk Formula E yarışımı kaçırmak çok üzücü, Berlin'deki odamdan izlemek zorunda kaldım."

"Buraya gelişimde COVID testim pozitif çıktı ve herkesi güvende tutmak için sahip olduğumuz tüm mükemmel protokolleri takip ediyorum."

“Padoktaki herkesi özlüyorum!”

Almanya'nın başkentinde yapılacak altı yarışa katılan tüm personel, burada girmelerine izin verilmeden önce koronavirüs testine tabi tutuldular ve sonrasında da her beş ila yedi günde bir tekrar teste tabi tutulacaklar.