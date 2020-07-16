Agag: "Motor sporlarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü büyük"

Agag, iklim değişikliğinin motor sporları için bir tehdit olmadığını tam tersi büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Agag, her ne kadar elektrikli yarış araçları geliştiriyor olsalar da elektrikli araçların tüm toplumlar için kısa ve orta vadede çözüm olamayacağını, bu yüzden otomobil sektörünün içten yanmalı motorları daha verimli hale getirmek için çalışmaları sürdürmesi gerektiğini belirtti.

FIA eKonferansı'nda konuşan Agag, "İklim değişikliği hareketi motor sporları için büyük bir fırsat. İklim değişikliği konusundaki Yok oluş İsyanı adlı gruptaki gibi aşırı insanları unutun."

"Onların rolü önemli çünkü farkındalık yaratıyorlar ancak onların argümanlarını dinlemek zorunda değilsiniz çünkü onlarda bilimsel kesinlik yok."

"Ancak gerçeğe bakarsanız, motor sporları genel olarak devasa bir rol oynayabilir. Elektrikli araçlar onların bir parçası. İçten yanmanın etkisini azaltmak çok büyük önem taşıyor."

"İçten yanmalı motorlar konusunda hâlâ çok şey yapılabilir çünkü dünyanın her yerinde elektrikli otomobiller olamaz."

"Avrupa'da, belki Çin'de ve Amerika'da elektrikli otomobiller olabilir ancak peki ya diğer bölgelerde ne olacak?"

"Daha az emisyona sahip içten yanmalı araçlara ihtiyaç var. Orada çok fazla gelişme kaydedebilirsiniz." dedi.

Mercedes, 2017'de yaptığı açıklamada M09 EQ Power+ hibrit güç ünitesinin termal verimliliğinde % 50'yi aştıklarını söylemişti. Bu şu ana kadar geliştirilen en verimli yarış motoru manasına geliyor.

Agag, motor sporlarının içten yanmalı motorların verimliliği konusunda farkındalık yaratabileceğini düşünüyor.

Agag, "Motor sporlarının bu konuda büyük bir rolü var. Motor sporlarındaki elektrikli araçların büyük rolü var. Farkındalık yaratmak için büyük bir sorumluluğu var."

"Motor sporları iklim değişikliği ile mücadelede çok büyük göreve sahip aktör olabilir. Bu yüzden bu konuda adım atmalı, sürekli eleştiren insanları dinlememeliyiz."

"Bu tür gürültüleri göz ardı edip işimizi yapmalıyız. Bu konuda kendi işimizi yaparsak, büyük fırsatlar yakalayabiliriz." dedi.