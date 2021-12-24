Agag, Mercedes'in Formula E'den ayrılmasını "anlayamıyor"

Mercedes, Gen2 kurallarının son yılı olan 2022 sezonunun sonunda Formula E'den ayrılacağını duyurdu.

Bu, markanın, bu yılın başlarında 34 milyar sterlinlik bir yatırımın parçası olarak 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir yol otomobili serisi sunmaya başlayacağını açıklamalarına rağmen gerçekleşti.

Bununla birlikte, motor sporları CEO'su Toto Wolff ve takım patronu Ian James, şampiyonaya devam etmek için özel bir yatırım veya Brackley merkezli yarış takımının komple satışını planlıyor.

Motorsport TV'ye konuşan Formula E başkanı Agag, ayrılma kararının "kafasını karıştırdığını" söyledi.

Agag, “Onların kararını anlayamıyorum. Bu sadece kafamı karıştırıyor."

"Git gide daha fazla elektrikli otomobil satıyorlar, 2030'da İngiltere'de içten yanmalı otomobil satmayı bırakacaklar." dedi.

Mercedes'ten yapılan resmi açıklamada, şampiyonanın "sürdürülebilir ve şekillendirilebilir geleceğin, performans teknolojilerini geliştirmek ve kanıtlamak için en hızlı laboratuvar" statüsü göz önüne alındığında, Formula E'den ayrılmanın "motor sporları üzerindeki çalışmalarını Formula 1'e yoğunlaştırmalarına" izin vereceği belirtildi.

Agag bunu Mercedes'in içten yanmalı motor yarışlarıyla "son bir dans" arayışına benzetti.

Agag, "İçten yanmalı motor yarışına geri dönerek belki de 'son bir dans' yapıyorlardır."

"Yakıt yakılan bu son yılların tadını çıkarmak istiyorlardır ve ardından 2030'da belki de elektrikli yarışlara geri döneceklerdir. Muhtemelen ondan da önce."

"Bu kararı anlayamıyorum ama bu bir sorun değil." dedi.

Mercedes, Formula E'den ayrılırken birinci sınıf Alman otomotiv rakipleri Audi ve BMW'yi takip edecek olsa da, Agag, bağımsız katılımcıların değerini vurgulayarak daha fazla üreticinin geleceğine söz verdi.

"Başka üreticiler de çok yakında gelecek."

“Harika bağımsız takımlarımız var. Şampiyonaları, bağımsız takımlar için hazır hale getirmeniz gerekiyor. Formula E harika durumda."

Önümüzdeki haftalarda mevcut Mercedes Formula E'nin özel geleceği hakkında bir duyuru yapılması bekleniyor.

Bu sırada şampiyona, yeni üreticileri, Gen4 düzenlemelerine katılmaya davet edecek.