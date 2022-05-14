Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı Sonraki / Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı
Formula E / Berlin ePrix I Haberler

Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"

Başkan ve kurucu Alejandro Agag, geçtiğimiz sezon birkaç üretici takımı kaybettikten sonra McLaren'in Formula E'ye girmesinin şampiyona için "büyük bir sıçrama" olduğunu söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"
Haberi dinle

McLaren, Mercedes'in sezon sonunda şampiyonadan ayrılmasının ardından Formula E takımını devralacak ve 2022-23 sezonunda seriye girecek. İngiliz takım böylece, yarış takımlarını Formula 1, IndyCar ve Extreme E'nin yanı sıra Formula E ile büyütecek.

Agag, üreticilerin çıkışını, 2000'lerin sonunda BMW, Honda ve Toyota'nın F1'den ayrıldıkları döneme benzetti. Formula E ise şu anda Alman devleri Mercedes, BMW ve Audi'yi kaybetmekle baş ediyor.

Agag, "Bence bu, şampiyonanın gücü hakkında çok şey söylüyor."

"Birkaç ay önce maalesef birkaç üreticiyi kaybettik. Üreticiler olmadığında motor sporlarının nasıl olduğunu biliyorsunuz, sanki dünyanın sonu ve her şey hüsranla sonuçlanacakmış gibi görünüyor."

"Formula 1'de, 2000'li yılların sonunda BMW, Toyota ve diğer üreticilerin aniden ayrıldığı bir dönem vardı ve ve böyle görünmüştü."

"Bir yıl önce bunu biraz yaşadık ve 'Neler oluyor?' diye çok fazla yorum yapıldı."

"Bu kesinlikle büyük bir sıçrama. Maserati, Abt ve şimdi de McLaren ile bu harika."

McLaren has already committed to the Extreme E series also run by Agag

McLaren has already committed to the Extreme E series also run by Agag

Photo by: McLaren

"Bu, Formula E'nin elektrikli motor yarışlarının zirvesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Gen3'ün ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu gösteriyor." dedi.

Ayrıca Okuyun:

CEO Jamie Reigle, birçok üreticinin seriden ayrılmasının, Formula E'nin detaylıca düşünmeye başlaması ve yeni takımları ve üreticileri seriye katmanın yollarını araması için bir şans olduğunu belirtti.

Reigle, bütçe sınırı getirilmesinin ve sıralama formatının değiştirilmesinin, Formula E'yi iş açısından geliştirmek için yapıldığını ve bunun, istenilen takımların şampiyonaya getirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Reigle, "Bir yıl önce, 'Formula E'de neler oluyor?', ' Spor güvenilir mi?' ve 'Pazarlama açısından elde edilene kıyasla biraz pahalı görünüyor.' gibi şeyler söyleniyordu."

"Bu yüzden son 12-18 ayda bu zayıflıklarımızı gidermek için çok zaman harcadık: yeni sıralama formatı getirildi, spor formatı geliştirildi, Gen3 aracı birkaç hafta önce Monako'da tanıtıldı ve aracın performans açısından karakteristiği harika. Bence büyük sahnelere ait olduğumuzu gösteriyoruz."

"İş açısından ise, takımların rekabetçi bir denge kurmasını sağlayacak bütçe sınırını getirdik."

"Bunlar harika ama onaylanmaya ihtiyacınız oluyor. Bir ya da iki yıl önce Alejandro ile liste oluşturduk ve 'Listenin zirvesinde kimler var? dedik."

"McLaren ve Maserati bu listenin zirvesinde. Bu yüzden çok heyecanlıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı
Önceki haber

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı

Sonraki haber

Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı

Berlin E-Prix 1. antrenman: Mortara hızlı başladı
Yorumları görüntüle
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Resmi: McLaren, 2022-2023 sezonunda Formula E'ye giriyor!
Formula E

Resmi: McLaren, 2022-2023 sezonunda Formula E'ye giriyor!

Ticktum: "Ters pist denemesi oldukça havalı" Berlin ePrix I
Formula E

Ticktum: "Ters pist denemesi oldukça havalı"

Andretti, 2022-23 sezonu için Porsche ile Formula E motor tedariği anlaşması imzaladı
Formula E

Andretti, 2022-23 sezonu için Porsche ile Formula E motor tedariği anlaşması imzaladı

McLaren Daha fazlası
McLaren
Seidl: "Yeni yarış direktörlük yapısı çok iyi bir başlangıç yaptı" Miami GP
Formula 1

Seidl: "Yeni yarış direktörlük yapısı çok iyi bir başlangıç yaptı"

82 yaşındaki Andretti, McLaren ile Austin'de gösteri yapacak Miami GP
Formula 1

82 yaşındaki Andretti, McLaren ile Austin'de gösteri yapacak

McLaren, Ferrari'nin taban incelemesinde FIA'nın "tamamen şeffaf" olmasını istiyor
Formula 1

McLaren, Ferrari'nin taban incelemesinde FIA'nın "tamamen şeffaf" olmasını istiyor

Son Haberler

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: Mortara arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı
Formula E Formula E

Berlin E-Prix 2. antrenman: Di Grassi ve Venturi en hızlısı

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"
Formula 1 Formula 1

Vergne: "Verstappen, Formula E'de yenilmez olamazdı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.