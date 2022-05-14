Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"

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McLaren, Mercedes'in sezon sonunda şampiyonadan ayrılmasının ardından Formula E takımını devralacak ve 2022-23 sezonunda seriye girecek. İngiliz takım böylece, yarış takımlarını Formula 1, IndyCar ve Extreme E'nin yanı sıra Formula E ile büyütecek.

Agag, üreticilerin çıkışını, 2000'lerin sonunda BMW, Honda ve Toyota'nın F1'den ayrıldıkları döneme benzetti. Formula E ise şu anda Alman devleri Mercedes, BMW ve Audi'yi kaybetmekle baş ediyor.

Agag, "Bence bu, şampiyonanın gücü hakkında çok şey söylüyor."

"Birkaç ay önce maalesef birkaç üreticiyi kaybettik. Üreticiler olmadığında motor sporlarının nasıl olduğunu biliyorsunuz, sanki dünyanın sonu ve her şey hüsranla sonuçlanacakmış gibi görünüyor."

"Formula 1'de, 2000'li yılların sonunda BMW, Toyota ve diğer üreticilerin aniden ayrıldığı bir dönem vardı ve ve böyle görünmüştü."

"Bir yıl önce bunu biraz yaşadık ve 'Neler oluyor?' diye çok fazla yorum yapıldı."

"Bu kesinlikle büyük bir sıçrama. Maserati, Abt ve şimdi de McLaren ile bu harika."

McLaren has already committed to the Extreme E series also run by Agag Photo by: McLaren

"Bu, Formula E'nin elektrikli motor yarışlarının zirvesinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Gen3'ün ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu gösteriyor." dedi.

CEO Jamie Reigle, birçok üreticinin seriden ayrılmasının, Formula E'nin detaylıca düşünmeye başlaması ve yeni takımları ve üreticileri seriye katmanın yollarını araması için bir şans olduğunu belirtti.

Reigle, bütçe sınırı getirilmesinin ve sıralama formatının değiştirilmesinin, Formula E'yi iş açısından geliştirmek için yapıldığını ve bunun, istenilen takımların şampiyonaya getirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Reigle, "Bir yıl önce, 'Formula E'de neler oluyor?', ' Spor güvenilir mi?' ve 'Pazarlama açısından elde edilene kıyasla biraz pahalı görünüyor.' gibi şeyler söyleniyordu."

"Bu yüzden son 12-18 ayda bu zayıflıklarımızı gidermek için çok zaman harcadık: yeni sıralama formatı getirildi, spor formatı geliştirildi, Gen3 aracı birkaç hafta önce Monako'da tanıtıldı ve aracın performans açısından karakteristiği harika. Bence büyük sahnelere ait olduğumuzu gösteriyoruz."

"İş açısından ise, takımların rekabetçi bir denge kurmasını sağlayacak bütçe sınırını getirdik."

"Bunlar harika ama onaylanmaya ihtiyacınız oluyor. Bir ya da iki yıl önce Alejandro ile liste oluşturduk ve 'Listenin zirvesinde kimler var? dedik."

"McLaren ve Maserati bu listenin zirvesinde. Bu yüzden çok heyecanlıyız." dedi.