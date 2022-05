Agag: "McLaren'ın Formula E'ye girmesi şampiyona için büyük bir sıçrama"

McLaren, Mercedes'in sezon sonunda şampiyonadan ayrılmasının ardından Formula E takımını devralacak ve 2022-23 sezonunda seriye girecek. İngiliz takım böylece, yarış takımlarını Formula 1, IndyCar ve Extreme E'nin yanı sıra Formula E ile büyütecek.

Agag, üreticilerin çıkışını, 2000'lerin sonunda BMW, Honda ve Toyota'nın F1'den ayrıldıkları döneme benzetti. Formula E ise şu anda Alman devleri Mercedes, BMW ve Audi'yi kaybetmekle baş ediyor.

Agag, "Bence bu, şampiyonanın gücü hakkında çok şey söylüyor."

"Birkaç ay önce maalesef birkaç üreticiyi kaybettik. Üreticiler olmadığında motor sporlarının nasıl olduğunu biliyorsunuz, sanki dünyanın sonu ve her şey hüsranla sonuçlanacakmış gibi görünüyor."

"Formula 1'de, 2000'li yılların sonunda BMW, Toyota ve diğer üreticilerin aniden ayrıldığı bir dönem vardı ve ve böyle görünmüştü."

"Bir yıl önce bunu biraz yaşadık ve 'Neler oluyor?' diye çok fazla yorum yapıldı."

"Bu kesinlikle büyük bir sıçrama. Maserati, Abt ve şimdi de McLaren ile bu harika."

