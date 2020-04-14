Formula E
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı

paylaşım
yorumlar
Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Nis 2020 15:46

Formula E CEO’su Alejandro Agag, mevcut kriz sebebiyle birçok motor sporları serisinin risk altında olduğunu ve endüstrinin daha az sayıda seri etrafında birleşmesi gerekeceği konusunda uyarıda bulundu.

Agag bu uyarıyı yaptı, ancak Formula E’nin krizden iyi şekilde çıkması için bazı temel sebepleri olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Agag, tüm yarışların geçici olarak iptal edilmesinden kaynaklanan zorluklara rağmen, endüstrinin karşı karşıya olduğu fırsatlar hakkında iyimser.

Ancak sporun, bu fırsatlardan yararlanması için cesur kararlar alması ve acı çekmesi gerektiğini söyledi.

Agag, “Motor sporları endüstrisinde bir bütünleşme göreceğiz ve bence bu artık gerekli olduğu için gerçekleşecek. Çünkü bazı seriler, kendi başlarına hayatta kalamayacak.”

“Şimdiden bazı seriler zorlanmaya başladı. Motor sporları burada, hiçbir yere gitmiyor. Bunun, dünyanın sonu olmadığını bilmemiz gerek. Yarın, farklı olacak. Bunun için hazırlanmalıyız.”

“Ancak belki de dünya genelinde 35 farklı seriye ihtiyaç olmayacak. Belki de 6-7 seri, taraftarların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.”

“Çünkü motor sporları, taraftarlar için bir hizmet ve teknoloji için bir laboratuvar. Ancak bu, düşük sayıda seri ile yapılabilir.” dedi.

FIA başkanı Jean Todt, sporun maliyetleri ve toplumdaki yerini yeniden düzenlemek için yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Agag bu konuda, “Jean Todt’un röportajını gördüm ve ona katılıyorum. Ben de yeni bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

“Ve özellikle Formula 1 için bu, tüm modeli yeniden yapılandırmak için büyük bir fırsat olabilir ve bence bu, yeni anlaşma için kilit nokta.”

“Geri kalanımız bunu takip edecek ve biz daha küçük durumdayız. Motor sporlarının zirvesi F1 ve bu, büyük dengesizliğin olduğu yer. Yeni, küçük anlaşmamızı Formula E seviyesinde yapacağız ve herkes, FIA ile uyumlu olacak.”

“Motor sporlarının geri kalanı için ise durum değişir. Bazıları iyi şekilde devam edecek, bazıları ise tam tersi. Spor acı çekecek. Kalabalık etkinliklerde kısıtlamalar göreceğiz. Ne kadar dayanacaklarını bilmiyorum, ancak bilet satışı gelirlerine dayanan sporlar için bunun zor olacağını düşünüyorum.”

“Eğer bu sorunla, FE’nin ilk yılında karşılaşsaydık muhtemelen hayatta kalamazdık.”

“Çok hızlı ve esnek şekilde davrandık, önlemleri çok erken aldık, yarışları erkenden iptal ettik ve takımlar ile ekosistemi korumak için önlemler alıyoruz.”

İlgili haberler:

“Çok iyi bir durumdayız. Bu tür şartlara dayanıklı bir iş modelimiz var. Örneğin, bilet satışlarına çok güvenmiyoruz. Daha sonra, korumanız gereken takımlar var ve şimdi maliyetleri azaltmak gerekiyor. Çünkü artık ana sorunlarını yaşıyorlar.”

“Bunun için, 7. ve 8. sezonlarda sadece bir yeni araca izin vermeye karar verdik. Yani bir takım, 6. sezonda kullandığı aracı 7. sezonda da kullanabilecek ve böylece tasarruf yapmış olacak.”

“Ancak 7. sezon için şimdiden harcama yapmışlarsa da bunu kullanabilecekler, ancak 8. sezonda bunu kullanmaya devam etmeleri gerekecek. Böylece tasarruf yapacaklar.”

“Formula E, iyi olacak. Burası, yönetilebilir bir maliyet seviyesinde, iş modeli de yönetilebilir durumda. Tüm Formula E topluluğuna, iyi durumda olacağımıza dair bir mesaj gönderebilirim. Ancak tamamen aynı olmayacağız, maliyetleri azaltmalı ve akıllı olmalıyız.” dedi.

 

Sonraki haber
McNish: “Formula E, maliyet azaltmalarıyla beraber büyük bir adım attı”

Önceki haber

McNish: “Formula E, maliyet azaltmalarıyla beraber büyük bir adım attı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör James Allen

Yarış merkezi

Jakarta ePrix

Jakarta ePrix

5 Haz - 6 Haz
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

2
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

3
Formula 1

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

4
eSports

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

2s
5
Formula E

Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı

8dk

Son Videolar

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları 09:11
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri 06:52
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor 00:32
Formula E

Marakeş E-Prix: Max Günther, son turda Jean-Eric Vergne'i geçiyor

Formula E Marakeş çaylak testi 01:05
Formula E

Formula E Marakeş çaylak testi

Marrakesh E-Prix yarış özeti 01:04
Formula E

Marrakesh E-Prix yarış özeti

Son Haberler

Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı
FE

Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı

McNish: “Formula E, maliyet azaltmalarıyla beraber büyük bir adım attı”
FE

McNish: “Formula E, maliyet azaltmalarıyla beraber büyük bir adım attı”

Porsche salgın nedeniyle FE hedeflerini küçültebilir
FE

Porsche salgın nedeniyle FE hedeflerini küçültebilir

FE, Gen2 Evo araçlarını erteledi!
FE

FE, Gen2 Evo araçlarını erteledi!

McNish, emekli olduktan sonra gelen FE koltuğu teklifini reddetmiş
FE

McNish, emekli olduktan sonra gelen FE koltuğu teklifini reddetmiş

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.