Agag, hayatta kalamayacakları konusunda bazı serileri uyardı

Agag bu uyarıyı yaptı, ancak Formula E’nin krizden iyi şekilde çıkması için bazı temel sebepleri olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Agag, tüm yarışların geçici olarak iptal edilmesinden kaynaklanan zorluklara rağmen, endüstrinin karşı karşıya olduğu fırsatlar hakkında iyimser.

Ancak sporun, bu fırsatlardan yararlanması için cesur kararlar alması ve acı çekmesi gerektiğini söyledi.

Agag, “Motor sporları endüstrisinde bir bütünleşme göreceğiz ve bence bu artık gerekli olduğu için gerçekleşecek. Çünkü bazı seriler, kendi başlarına hayatta kalamayacak.”

“Şimdiden bazı seriler zorlanmaya başladı. Motor sporları burada, hiçbir yere gitmiyor. Bunun, dünyanın sonu olmadığını bilmemiz gerek. Yarın, farklı olacak. Bunun için hazırlanmalıyız.”

“Ancak belki de dünya genelinde 35 farklı seriye ihtiyaç olmayacak. Belki de 6-7 seri, taraftarların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.”

“Çünkü motor sporları, taraftarlar için bir hizmet ve teknoloji için bir laboratuvar. Ancak bu, düşük sayıda seri ile yapılabilir.” dedi.

FIA başkanı Jean Todt, sporun maliyetleri ve toplumdaki yerini yeniden düzenlemek için yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Agag bu konuda, “Jean Todt’un röportajını gördüm ve ona katılıyorum. Ben de yeni bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

“Ve özellikle Formula 1 için bu, tüm modeli yeniden yapılandırmak için büyük bir fırsat olabilir ve bence bu, yeni anlaşma için kilit nokta.”

“Geri kalanımız bunu takip edecek ve biz daha küçük durumdayız. Motor sporlarının zirvesi F1 ve bu, büyük dengesizliğin olduğu yer. Yeni, küçük anlaşmamızı Formula E seviyesinde yapacağız ve herkes, FIA ile uyumlu olacak.”

“Motor sporlarının geri kalanı için ise durum değişir. Bazıları iyi şekilde devam edecek, bazıları ise tam tersi. Spor acı çekecek. Kalabalık etkinliklerde kısıtlamalar göreceğiz. Ne kadar dayanacaklarını bilmiyorum, ancak bilet satışı gelirlerine dayanan sporlar için bunun zor olacağını düşünüyorum.”

“Eğer bu sorunla, FE’nin ilk yılında karşılaşsaydık muhtemelen hayatta kalamazdık.”

“Çok hızlı ve esnek şekilde davrandık, önlemleri çok erken aldık, yarışları erkenden iptal ettik ve takımlar ile ekosistemi korumak için önlemler alıyoruz.”

“Çok iyi bir durumdayız. Bu tür şartlara dayanıklı bir iş modelimiz var. Örneğin, bilet satışlarına çok güvenmiyoruz. Daha sonra, korumanız gereken takımlar var ve şimdi maliyetleri azaltmak gerekiyor. Çünkü artık ana sorunlarını yaşıyorlar.”

“Bunun için, 7. ve 8. sezonlarda sadece bir yeni araca izin vermeye karar verdik. Yani bir takım, 6. sezonda kullandığı aracı 7. sezonda da kullanabilecek ve böylece tasarruf yapmış olacak.”

“Ancak 7. sezon için şimdiden harcama yapmışlarsa da bunu kullanabilecekler, ancak 8. sezonda bunu kullanmaya devam etmeleri gerekecek. Böylece tasarruf yapacaklar.”

“Formula E, iyi olacak. Burası, yönetilebilir bir maliyet seviyesinde, iş modeli de yönetilebilir durumda. Tüm Formula E topluluğuna, iyi durumda olacağımıza dair bir mesaj gönderebilirim. Ancak tamamen aynı olmayacağız, maliyetleri azaltmalı ve akıllı olmalıyız.” dedi.