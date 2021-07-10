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Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula E'nin, Jakarta'yla anlaşma imzalamasının ardından 2022 takvimi tamamlandı.

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

FIA, perşembe günü rekor uzunlukta bir takvim açıkladı ve bu takvimde tam 16 yarış yer alıyor. Ancak takvimdeki 4 Haziran tarihi boş ve bu boşluk için sonra karar alınacağı belirtildi.

Takvimdeki boş yerin Endonezya'nın başkenti Jakarta tarafından doldurulduğu öğrenildi. Normalde Jakarta'daki ilk yarışın 2019-20 sezonunda yapılması planlanıyordu.

Formula E ortak kurucusu Alberto Longo şu ifadeleri kullandı: ''Neden takvime 'sonra karar verilecek' ibaresi koyduğumuzu açıklayamayız.''

''Ancak basit bir şekilde Jakarta, Endonezya'yla bir anlaşmamız var. Planımız oraya gitmek.''

''Fakat, valinin kendisi yarışı duyurmak için bizden biraz zaman istedi, bu yüzden de tarihi uzatmış olduk.''

Jakarta, 15 Ekim'de Paris'de gerçekleştirilecek olan bir sonraki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanacak.

Jakarta, şehir yönetiminin şampiyonaya ev sahipliği yapmak için 53 milyon sterlin harcadığına dair raporların çıkmasıyla, şimdiden tartışmalı bir hamle olmuş gibi duruyor.

Greenpeace Endonezya, bölgedeki bir dizi ölümcül selin olması nedeniyşe altyapının iyileştirilmesi için para harcanması gerektiğini belirtti ancak FE için 53 milyon harcanması durumları çatışıyor.

Longo, aynı zamanda Formula E'nin 2023 yılında Paris'e dönme isteği olduğunu ancak daha güçlü Gen3 araçlarının kullanılabileceği ve yoğun bir şekilde revize edilmiş bir pist düzeninin gerekli olduğunu söyledi.

Beşinci Paris E-Prix'si normalde 2021 sezonunda gerçekleştirilecekti ancak küresel sağlık krizi nedeniyle iptal edilmişti.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, wins the race

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE05, wins the race

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Normalde Paris'in 2022 yılında tekrar takvime dönmesi bekleniyordu ama Fransa'nın başkenti, bir sonraki sezon için açıklanan şehirler arasında yoktu.

Longo, Paris ile Formula E arasında sağlıklı bir ilişki olduğunu açıkladı ve şehrine takvime dönüşünün geçikmiş olmasıyla, Les Invalides pistini değiştirmek için yeterli zaman olacağını söyledi.

Mevcut kullanılan 1.19 millik pist düzeninin yeni gelecek olan 470 beygirlik araçlar için kısa olup olmadığı sorulan Longo, şu ifadeleri kullandı: ''Bu yüzden iki senede bir yapma kararı aldık. Bu sayede geleceği planlayabiliyoruz.''

''Paris'le aramızdaki ilişki harika. Daha önce anlaştığımız dönemden bile daha uzun bir süre için anlaşmak istiyorlar.''

''Çok azimli davranıyoruz. Paris'teki bir sonraki yarış, şu ana kadar yaptıklarımızdan çok farklı olacak.''

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Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

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