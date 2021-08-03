Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

Frijns, sezon finali olan Berlin E-Prix'sinden önce şampiyonada ikinci sırada ve Mercedes sürücüsü rakibi ve vatandaşı Nyck de Vries'ten altı puan geride.

Hollandalı sürücü, hem Diriyah hem de Monako E-Prix'lerini ikinci sırada bitirerek podyum görse de, bu sonuçları onu Tempelhof Havaalanı'nda yapılacak olan yarış hafta sonundaki birinci sıralamadan önce tercih edilmeyen bir pozisyona koyuyor.

Andretti Autosport'ta geçirdiği iki sezondan sonra 2018/19'da Sam Bird'ün takım arkadaşı olarak EVR'ye geçen Frijns, Paris ve New York City ayaklarında galibiyet elde etti.

Frijns Gen2 kurallarının uygulanacağı son yılda da EVR'yle kalmak için yeni bir anlaşma imzaladı.

Konu hakkında konuşan Hollandalı sürücü, ''Envision Virgin Racing'le bir sezon daha birlikte kalmaktan çok mutluyum.''

''Harika bir aracımız var ve çok yetenekli, kendini adamış ve harika işler çıkaran bir takımımız var.'' dedi.

Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

EVR şu anda takımlar şampiyonasını Mercedes'in önünde birinci sırada götürüyor ve Almanya'daki yarışlardan sonra seriyi bırakacak olan Audi fabrika takımını üçüncü kere üst üste yenmiş olacak gibi duruyor.

Envision Virgin Racing, 2022 yılında da Audi güç ünitesiyle yarışmaya devam edecek ve 2022/23 sezonunda başlayacak olan Gen3 kuralları döneminde başka bir motor üreticisiyle anlaşması bekleniyor.

EVR'nin yönetici direktörü Sylvain Filippi ise şu ifadeleri ekledi: ''Robin'i tutmak bizim için oldukça açık ve doğal bir seçenekti.''

''O çok fazla şey başardı ancak potansiyeli hâlâ yerinde duruyor. Onu bir sezon daha takımda tutmaktan ve önümüzdeki birkaç yarışta/gelecek sezon neler başaracağını görmek için heyecanlıyız.''

''Robin bizimle birlikte yarıştığı yıllar boyunca kendini sürekli olarak kanıtladı.''

''O takımımızın önemli bir parçası ve buradaki herkesle de harika bir ilişkisi var.''

''Bu, yarışlara olan olgun yaklaşımı ve stratejik düşünebilmesi birleşince pist üzerinde sağlam bir performans ortaya çıktı ve takımın başarısına inanılmaz şekilde katkıda bulundu.''

Bird'in Jaguar Racing'e 2021 yılında çok yıllık bir sözleşme ile geçmesinin ardından Super GT ve Super Formula şampiyonu Nick Cassidy de bu sezon için Frijns'in yanında yer almak için imza attı.

Yeni Zelandalı sürücü bunun öncesinde 2020 Marakeş çaylak Formula E testinde tur rekorunu 0.5 saniyeyle geçerek kırmıştı.

Şampiyona sıralamasında yedinci sıradaki Cassidy'ye atıfta bulanan Frijns şu ifadeleri ekledi: "Nick'in takımda olması da harika. Birlikte çok iyi çalışıyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz.''

''Formula E gridindeki yetenek seviyesi inanılmaz yüksek ve bu şampiyona her sene daha da zorlaşıyor. Bu yüzden başarılı olabilmek için kesinlikle en iyi takıma sahip olmalısınız.''

''Ancak bence genel olarak, son iki yarışa ve 2022'ye girmeden önce güçlü bir performansa sahibiz.''

Envision Virgin Racing'in yönetim kurulu başkanı Franz Jung da şu ifadeleri kullandı: ''Frijns takım için harika bir seçenek ve onu takımda tutmak aynı zamanda gelecek için tutarlılık ve devamlılık açısından da önemli.''