2026 Tokyo E-Prix sıralama: Pole pozisyonunu Dennis kazandı

Grup A

Jake Dennis, 1:13.719'luk turuyla A Grubu'nun en hızlı ismi oldu. Porsche pilotu Nico Müller ikinci sırayı alarak düellolara yükselirken, takım arkadaşı ve şampiyona lideri Pascal Wehrlein beşinci sırada kalarak elendi.

Citroën Racing pilotu Nick Cassidy üçüncü, Taylor Barnard ise dördüncü sırayı alarak düellolara kalan diğer isimler oldu.

Her iki Nissan pilotu da düellolara kalmayı başaramadı. Oliver Rowland, turundaki birkaç hatanın ardından sekizinci sırada kalarak Tokyo'daki pole pozisyonu serisini sonlandırdı. Felipe Drugovich ise ikinci antrenman seansındaki ağır kazanın ardından aracı onarımda olduğu için piste çıkamadı.

Grup B

Jaguar TCS Racing pilotu Antonio Felix da Costa, B Grubu'nun en hızlı ismi olurken Mahindra Racing'den Edoardo Mortara ikinci sırayı aldı.

Citroën pilotu Jean-Éric Vergne üçüncü olurken, Lola Yamaha ABT pilotu Zane Maloney'i engellediği gerekçesiyle seansın ardından inceleme altına alındı. CUPRA KIRO pilotu Dan Ticktum ise düellolara kalan son isim oldu.

Şampiyona adaylarından Mitch Evans ise lastiklerinden ve aracının ayarlarından memnun kalmadı. Jaguar TCS Racing pilotu grubu sekizinci sırada tamamladı ve böylece pilotlar klasmanındaki ilk üç isim de düellolara kalmayı başaramadı.

Çeyrek finaller

İlk eşleşmede Nick Cassidy ile Nico Müller karşı karşıya geldi. Porsche pilotu 1:12.109'luk derecesiyle rakibini geçerek yarı finale yükseldi.

İkinci düelloda Jake Dennis, Taylor Barnard'ı eleyerek önemli bir sonuç elde etti.

Üçüncü eşleşmede Jean-Éric Vergne, Zane Maloney'i engellediği gerekçesiyle yürütülen incelemeye ek olarak pit yolunda hız limitini aştığı şüphesiyle de inceleme altındaydı. Buna rağmen Citroën pilotu yeterince hızlı olamadı ve Edoardo Mortara yarı finale yükseldi.

Son çeyrek final düellosunda ise Antonio Felix da Costa, Dan Ticktum'u geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaller

İlk yarı final düellosunda Nico Müller hızlı turu sırasında kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Porsche pilotu kazayı sorunsuz atlatırken, yarış öncesinde aracın hazır hale getirilip getirilemeyeceği soru işareti oluşturdu. Kaza sonrası Jake Dennis tek başına tur atarak finale yükseldi.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa'yı geride bırakarak finale yükselen isim oldu.

Final

Final düellosunda Dennis en hızlı zamanı kaydederek pole pozisyonunu aldı. Mortara ilk sektörde avantaj yakalayarak pole pozisyonuna çok yaklaşsa da son sektörde yaptığı küçük hata nedeniyle liderliği kaybetti. Dennis ise istikrarlı turuyla, São Paulo'da devraldığı pole pozisyonunun ardından sezonun üçüncü Julius Baer Pole Pozisyonu'nu elde etti.