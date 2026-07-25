Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula E Tokyo ePrix I

2026 Tokyo E-Prix sıralama: Pole pozisyonunu Dennis kazandı

Jake Dennis en hızlı zamanı kaydederek pole pozisyonunu aldı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Jake Dennis, Andretti Formula E

Jake Dennis, Andretti Formula E

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Grup A

Jake Dennis, 1:13.719'luk turuyla A Grubu'nun en hızlı ismi oldu. Porsche pilotu Nico Müller ikinci sırayı alarak düellolara yükselirken, takım arkadaşı ve şampiyona lideri Pascal Wehrlein beşinci sırada kalarak elendi.

Citroën Racing pilotu Nick Cassidy üçüncü, Taylor Barnard ise dördüncü sırayı alarak düellolara kalan diğer isimler oldu.

Her iki Nissan pilotu da düellolara kalmayı başaramadı. Oliver Rowland, turundaki birkaç hatanın ardından sekizinci sırada kalarak Tokyo'daki pole pozisyonu serisini sonlandırdı. Felipe Drugovich ise ikinci antrenman seansındaki ağır kazanın ardından aracı onarımda olduğu için piste çıkamadı.

Grup B

Jaguar TCS Racing pilotu Antonio Felix da Costa, B Grubu'nun en hızlı ismi olurken Mahindra Racing'den Edoardo Mortara ikinci sırayı aldı.

Citroën pilotu Jean-Éric Vergne üçüncü olurken, Lola Yamaha ABT pilotu Zane Maloney'i engellediği gerekçesiyle seansın ardından inceleme altına alındı. CUPRA KIRO pilotu Dan Ticktum ise düellolara kalan son isim oldu.

Şampiyona adaylarından Mitch Evans ise lastiklerinden ve aracının ayarlarından memnun kalmadı. Jaguar TCS Racing pilotu grubu sekizinci sırada tamamladı ve böylece pilotlar klasmanındaki ilk üç isim de düellolara kalmayı başaramadı.

Çeyrek finaller

İlk eşleşmede Nick Cassidy ile Nico Müller karşı karşıya geldi. Porsche pilotu 1:12.109'luk derecesiyle rakibini geçerek yarı finale yükseldi.

İkinci düelloda Jake Dennis, Taylor Barnard'ı eleyerek önemli bir sonuç elde etti.

Üçüncü eşleşmede Jean-Éric Vergne, Zane Maloney'i engellediği gerekçesiyle yürütülen incelemeye ek olarak pit yolunda hız limitini aştığı şüphesiyle de inceleme altındaydı. Buna rağmen Citroën pilotu yeterince hızlı olamadı ve Edoardo Mortara yarı finale yükseldi.

Son çeyrek final düellosunda ise Antonio Felix da Costa, Dan Ticktum'u geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaller

İlk yarı final düellosunda Nico Müller hızlı turu sırasında kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Porsche pilotu kazayı sorunsuz atlatırken, yarış öncesinde aracın hazır hale getirilip getirilemeyeceği soru işareti oluşturdu. Kaza sonrası Jake Dennis tek başına tur atarak finale yükseldi.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa'yı geride bırakarak finale yükselen isim oldu.

Final

Final düellosunda Dennis en hızlı zamanı kaydederek pole pozisyonunu aldı. Mortara ilk sektörde avantaj yakalayarak pole pozisyonuna çok yaklaşsa da son sektörde yaptığı küçük hata nedeniyle liderliği kaybetti. Dennis ise istikrarlı turuyla, São Paulo'da devraldığı pole pozisyonunun ardından sezonun üçüncü Julius Baer Pole Pozisyonu'nu elde etti.

GRID

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Zaman km/sa
1 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

1'11.863

 129.496
2 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+0.052

1'11.915

 129.402
3 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13

+0.100

1'11.963

 129.316
4 Switzerland N. Müller Porsche Team 51

+0.246

1'12.109

 129.054
5 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

+0.496

1'12.359

 128.608
6 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

+0.564

1'12.427

 128.487
7 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

+0.711

1'12.574

 128.227
8 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

+2.188

1'14.051

 125.670
9 Germany M. Gunther DS Penske 7

+2.097

1'13.960

 125.824
10 France J. Vergne Citroën Racing 25

+0.659

1'12.522

 128.319
11 France N. Nato Nissan e.dams 23

+2.232

1'14.095

 125.595
12 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

+2.163

1'14.026

 125.712
13 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

+2.264

1'14.127

 125.541
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+2.166

1'14.029

 125.707
15 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1

+2.881

1'14.744

 124.504
16 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

+2.180

1'14.043

 125.683
17 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

+2.947

1'14.810

 124.395
18
P. Martí Cupra Kiro
 3

+2.198

1'14.061

 125.653
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

+2.678

1'14.541

 124.844
20 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

 

  
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Formula E Citroën takım patronu Cyril Blais 46 yaşında hayatını kaybetti

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Verstappen Red Bull’da kalmaya yakın: Hedef, ilk galibiyet

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Verstappen Red Bull’da kalmaya yakın: Hedef, ilk galibiyet

2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!

Son Haberler

Antonelli-Hamilton mücadelesi Formula 1'i iyileştiriyor mu?

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Antonelli-Hamilton mücadelesi Formula 1'i iyileştiriyor mu?

Verstappen Red Bull’da kalmaya yakın: Hedef, ilk galibiyet

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Verstappen Red Bull’da kalmaya yakın: Hedef, ilk galibiyet

2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Malezya GP 2026 takvimine dönebilir: Başbakan Enver İbrahim tarih verdi!