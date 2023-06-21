2024 Formula E takvimi açıklandı, Tokyo takvime girdi!

Salı günü düzenlenen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında ele alınan konulardan biri, geçici 2024 Formula E takviminin yayınlanması oldu.

Toplam 13 ülkede 17 yarışı içinde barındıran takvimde epey önemli bir ülkenin yer aldığını görüyoruz: Japonya!

30 Mart tarihinde Tokyo'da düzenlenecek olan yarış, ülkenin başkentinde düzenlenen ilk FIA imzalı yarış olarak tarihe geçecek.

Formula E CEO'su Jeff Dodds, "Tokyo, tarihi onuncu sezonumuzun en önemli yarışlarından biri olacak.

"Ayrıca bir FE yarışına ev sahipliği yapmak birçok ikonik dünya şehriyle de ileri düzeyde görüşmeler yapıyoruz."

"Bunun bu yıl içinde yayınlanacak güncellenmiş takvime de yansımasını bekliyoruz." dedi.

Sezon bu seneki gibi 13 Ocak'ta Mexico City'de açılacak, ardından Diriyah'ta iki gece yarışı gelecek.

Roma (13-14 Nisan), Berlin (11-12 Mayıs) ve Londra (20-21 Temmuz) çift yarışa ev sahipliği yapacak diğer yerler olmaya devam ederken, sezon bir kez daha Londra'da son bulacak.

Monako, tam pist düzeniyle takvimdeki yerini korurken, Jakarta ise bu kez sadece 8 Haziran'daki tek bir yarışa ev sahipliği yapacak.

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Takvimde üç pistlik boş yer bulunmakta: 10 Şubat, 24 Şubat ve 25 Mayıs.

Bu yıl takvime giren Haydarabad ve Cape Town şimdilik takvimde yer almazken, Malaga'da bir yarış düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğine inanılıyor.

Sezon öncesi testlerin 23 Ekim'den itibaren yine Valencia'da yapılması planlanıyor.

Formula E 2023-24 takvimi

Mexico City, Meksika 13 Ocak

Diriyah, Suudi Arabistan (x2) 26-27 Ocak

DS 10 Şubat

DS 24 Şubat

Sao Paulo, Brezilya 16 Mart

Tokyo, Japonya 30 Mart

Rome, İtalya (x2) 13-14 Nisan

Monte Carlo, Monako 27 Nisan

Berlin, Almanya (x2) 11-12 Mayıs

DS 25 Mayıs

Jakarta, Endonezya 8 Haziran

Portland, ABD 29 Haziran

Londra, Britanya (x2) 20-21 Temmuz