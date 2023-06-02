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2023 Jakarta E-Prix: İlk antrenman seansının lideri Gunther, Maserati 1-2

Maximilian Gunther, iyi bir seans geçirerek Maserati'yi liderliğe taşıdı, Eduardo Mortara'nın ikinciliğiyle birlikte takım hafta sonunu ilk iki sırada açtı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Track atmosphere

Otuz dakikalık seansın son saniyelerinde 1.08.946 yapan ve takım arkadaşı Edoardo Mortara'yı 0.191 saniye gibi net bir farkla geride bırakan Gunther, böylece ilk seansı lider tamamladı. 

İki Maserati MSG sürücüsü de başlangıçtan itibaren hızlıydı; Gunther 1.10.811 ile ilk dakikalardan liderliği alırken, Mortara onu hemen geriden takip etmekteydi. 

Pist ısındıkça dereceler gelişti, dolayısıyla liderlik de sık sık el değiştirdi, aralarında DS Penske sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne'nin de bulunduğu bir dizi sürücü kısa süreliğine de olsa seansa liderlik etti.

Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein bir süre sonra 1.10 barajının altına inen ilk sürücü olarak liderliği aldı, ta ki önce Mortara 1.09.538, sonra da Gunther 1.09.263 yapana dek!

Son dakikalarda zamanlar birkaç kez daha değişti ve son turunda 1.09 barajının altına inen Gunther, hafta sonunu zirvede açtı.

Üçüncü sıra Mortara'nın sadece 0.006 saniye gerisindeki Vandoorne'a giderken, son 10 dakikada gaza basan Mitch Evans dördüncülüğün sahibiydi.

Vandoorne iki Maserati aracını kısa süreliğine ayırmayı başardı, ancak Mortara'nın son hamlesi Monako merkezli ekibin 0.006s farkla 1-2'lik finişi tamamlamasına yardımcı oldu.

Ocak ayında Diriyah'taki çifte galibiyetinden bu yana podyuma çıkamayan Porsche pilotu Pascal Wehrlein 1.09.556'lık derecesiyle en hızlı beşinci isim oldu.

Jake Dennis sadece 0.014 farkla altıncı olurken, Sam Bird yedinciliği, Antonio Felix da Costa sekizinciliği elde etti.

İlk on sırayı ise Vergne ve Sebastien Buemi tamamladı. Şampiyona lideri Nick Cassidy son zaman turunu atamamasının ardından 17. sırada yer aldı.

Bu hafta sonu Andretti'de Andre Lotterer'in yerini alan David Beckmann, Cassidy'nin hemen arkasında 18. olurken, Mahindra'da Oliver Rowland'ın yerini alan Roberto Merhi 21. sıradaydı.

Jakarta E-Prix - 1. antrenman sonuç tablosu

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 7 Germany Maximilian Gunther
Monaco Maserati Racing 1'08.946
2 48 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Maserati Racing 1'09.137 0.191
3 1 Belgium Stoffel Vandoorne
United States DS Penske 1'09.143 0.197
4 9 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom Jaguar Racing 1'09.485 0.539
5 94 Germany Pascal Wehrlein
Germany Porsche Team 1'09.556 0.610
6 27 United Kingdom Jake Dennis
United States Andretti Autosport 1'09.570 0.624
7 10 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom Jaguar Racing 1'09.669 0.723
8 13 Portugal Antonio Felix da Costa
Germany Porsche Team 1'09.684 0.738
9 25 France Jean-Eric Vergne
United States DS Penske 1'09.715 0.769
10 16 Switzerland Sébastien Buemi
United Kingdom Virgin Racing 1'09.801 0.855
11 33 United Kingdom Dan Ticktum
United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.827 0.881
12 3 Brazil Sergio SetteCamara
United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.868 0.922
13 51 Switzerland Nico Müller
Germany Audi Sport Team Abt 1'09.900 0.954
14 23 France Sacha Fenestraz
Japan Nissan e.dams 1'09.905 0.959
15 58 Germany René Rast
United Kingdom McLaren 1'10.052 1.106
16 5 United Kingdom Jake Hughes
United Kingdom McLaren 1'10.071 1.125
17 37 New Zealand Nick Cassidy
United Kingdom Virgin Racing 1'10.125 1.179
18 36 Germany David Beckmann
United States Andretti Autosport 1'10.131 1.185
19 17 France Norman Nato
Japan Nissan e.dams 1'10.366 1.420
20 11 Brazil Lucas di Grassi
India Mahindra Racing 1'10.390 1.444
21 8 Spain Roberto Merhi
India Mahindra Racing 1'10.780 1.834
22 4 Netherlands Robin Frijns
Germany Audi Sport Team Abt 1'11.244 2.298
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