2022 Formula E sezonunda kullanılacak güvenlik aracı ortaya çıktı

BMW, 2014-2015'teki ilk Formula E sezonundan bu yana serinin güvenlik aracı tedarikçisiydi. Başlangıçta BMW i8 Coupe kullanılırken, 2019'da bu görevi i8 Roadster üstlendi.

2021'de durum değişti ve Formula 1'de Mercedes ve Aston Martin'in yaptığı gibi seride iki güvenlik aracı tedarikçisi oldu. BMW ve Alman üreticinin sahibi olduğu Mini, Formula E'de bu görevi ortaklaşa yürüttüler.

BMW, i8 Roadster tedarik ederken, Mini de elektrikli 'Electric Pacesetter' adı verilen bir John Cooper Works Mini ile tedarik etti.

Ancak BMW, 2020-21 sezonunun sonunda Formula E'den fabrika ekibini çekti ve güvenlik aracı tedarik anlaşması da sona erdi. Bunun üzerine seri yönetimi, bu görevi üstlenmesi için Porsche ile anlaştı.

Fabrika takımıyla üçüncü yılına girmeye hazırlanan Alman marka, bu ayın sonunda başlayacak olan yeni sezonda serinin tek güvenlik aracı tedarikçisi olacak.

Bu görev için en hızlı elektrikli Porsche aracı olan Taycan Tubo S seçildi. Bu araç, 560 kW (761 beygir) güç üretebiliyor. 0'dan 200 kilometre hıza 2,8 saniyede çıkan bu aracın en yüksek hızı 260 km/s.

Ancak bu Taycan Turbo S Safety Car, yol versiyonundan oldukça farklı. Araç, bir takla kafesine, özel yarış koltuklarına ve çeşitli donanımlara sahip.

Porsche Taycan Turbo S, yıllardır Formula E'de güvenlik aracı sürücüsü olan Bruno Correia'nın yeni ofisi olacak.

Galeri: Porsche Güvenlik Aracı

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