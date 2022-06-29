2022-2023 Formula E sezonunun taslak takvimi yayınlandı

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29 Haziran'da Paris'te düzenlenen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından Formula E, 13 ayak ve 18 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu.

Takvimde en dikkat çekici noktalar, Brezilya ve Hindistan'ın takvime girişi oldu.

Sezon, son yılların aksine 14 Ocak'ta Mexico City'de başlayacak ve böylelikle yeni döneminin ilk yarışı Meksika'da olacak. Suudi Arabistan ise 27-28 Ocak'ta iki ayrı yarışa ev sahipliği yapacak.

Hindistan yarışı için 11 Şubat tarihi seçildi fakat sonrasındaki 25 Şubat ve 11 Mart tarihleri şimdilik boş bırakılmış durumda.

Daha sonra 25 Mart'ta Sao Paulo'nun ev sahipliği yapacağı Brezilya yarışı gerçekleştirilecek. 22 Nisan tarihi için Berlin yarışı tercih edilirken, 6 Mayıs için Monako GP tercih edilmiş durumda.

Seul, 20-21 Mayıs'ta çift yarışa ev sahipliği yaparken, Jakarta 20-21 Haziran'da çift yarış gerçekleştirilecek.

24 Haziran boş bırakılan bir başka tarih olmuş durumda.

Takımlar 15-16 Temmuz'da Roma'ya gidecekler ve sezon 29-30 Temmuz'da Londra'da sona erecek.

Formula E, Güney Afrika'da bir yarış düzenlemek istediği için takvimdeki boşluklardan birisine Cape Town'un gelmesi bekleniyor.

2022-23 Formula E taslak takvimi:

14 Ocak 2023 - Mexico City

27-28 Ocak2023 - Diriyah, Suudi Arabistan

11 Şubat 2023 - Hyderabad, Hindista

25 Şubat 2023 - Açıklanacak

11 Mart 2023 - Açıklanacak

25 Mart 2023 - Sao Paulo, Brezilya

22 Nisan 2023 - Berlin, Almanya

6 Mayıs 2023 - Monako

20-21 Mayıs 2023 - Seul, Güney Kore

3-4 Haziran 2023 - Jakarta, Endonezya

24 Haziran 2023 - Açıklanacak

15-16 Temmuz 2023 - Roma, İtalya

29-30 Temmuz 2023 - Londra, İngiltere

Sao Paulo sign Photo by: Andy Hone / Motorsport Images