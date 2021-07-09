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2021-2022 Formula E takvimi açıklandı

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Bugün açıklanan 16 yarışlık 2021-2022 sezonu Formula E takviminde 12 farklı şehir ve 3 yeni pist yer alıyor.

2021-2022 Formula E takvimi açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Monako’da düzenlenen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi’nin toplantısı ardında şu ana kadarki en yoğun Formula E takvimi yayınlandı.

Ocakta başlayacak olan sezonun ilk yarışı bu seneki gibi Diriyah’da yapılacak. Ardından FE takımları Mexico City’e gidecek ve sonraki durak, takvime yeni eklenen 3 şehirden ilki olan Cape Town olacak. 

Şehir, 1993 Güney Afrika Grand Prix’sinden bu yana ilk kez bir tek koltuklu FIA Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Mart ayında ise takvime geri dönen Çin’de yarışılacak. Bunu Roma ve Monako E-Prix’leri takip edecek. Ayrıca Monako, iki yılda bir düzenlenen bir yarış olmaktan çıkarak artık her sene takvimde olacak.

Yeni eklenen şehirlerden biri olan Vancouver’dan sonra ise şimdiye kadarki her sezon takvimde yer alan Berlin de mayıs ayında elektrikli seriyi ağırlayacak.

Sonrasında arka arkaya üç kez ikili yarışlar düzenlenecek ve bunların ilki New York City E-Prix olacak. Ardından, Londra’da iki hafta yarışılacak ve sezon finali Seoul’daki iki yarışla yapılacak.

COVID-19 pandemisi nedeniyle arka arkaya iki sene takvimde bulunmayan Paris’e 2023’te geri dönülmesi bekleniyor. Takvimde yeni bir denge sağlayabilmek için bundan sonra Paris E-Prix’si iki yılda bir gerçekleşecek.

Fakat, bu takvimin henüz geçici bir takvim olduğu ve olası değişikliklerin mümkün olduğu da belirtildi.

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