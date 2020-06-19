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Formula E / Son dakika

2020/21 Formula E takviminin taslağı açıklandı!

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2020/21 Formula E takviminin taslağı açıklandı!
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 19:53

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bugün 2020/21 Formula E takviminin taslağını açıkladı.

Formula E’nin 2020-21 takviminde 2020’de herhangi bir yarış gerçekleştirilmeyecek ve sezonun açılış yarışı Şili’deki Santiago E-Prix'si olacak.

Taslak takvim, koronavirüs tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzaktan bir araya gelen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

FE yedinci sezonu için FIA Dünya Şampiyonası statüsünü kazandı ve sadece 2021 yılında gerçekleştirilecek olan sezon 16 Ocak'ta Santiago'da başlayacak.

Son yıllarda sezon Suudi Arabistan'da başlıyordu ancak Riyad'daki yarış 26/27 Şubatta üçüncü ile dördüncü yarışlara ev sahipliği yapacak.

Mexico City, Suudi Arabistan'daki iki yarıştan önce 13 Şubat'ta 2020-21 sezonunun ikinci yarışına ev sahipliği yapacak.

Sanya'daki Çin Formula E yarışı, 13 Mart'ta yapılacak ve böylelikle Formula E, Asya ülkesine geri dönmüş olacak.

10 Nisan'da Roma'da bir yarış yapılması planlanıyor. Fakat FIA tarafından "onaya tabi" olarak listelendi. İki hafta sonra da Paris yarışı yapılacak.

Monako ve Güney Kore yarışları 8 ile 23 Mayıs'ta yapılacak. Her iki yarışın da onaya tabi olduğu açıklandı.

5 Haziran'da bir yarış daha yapılması planlanıyor ancak bu yarışın neresi olacağı henüz doğrulanmadı.

Bu sezonu tamamlamak için dokuz gün boyunca altı yarışa ev sahipliği yapacak olan Berlin, 19 Haziran'da Formula E'ye ev sahipliği yapacak.

Sezon 10 Temmuz'da New York'la devam edecek ve 24-25 Temmuz'daki Londra yarışlarıyla son bulacak.

2020-21 Formula E taslak  takvimi:

16 Ocak 2021 Santiago, Şili

13 Şubat 2021 Mexico City, Meksika

26 Şubat 2021 Riyad, Suudi Arabistan

27 Şubat 2021 Riyad, Suudi Arabistan

13 Mart 2021 Sanya, Çin

10 Nisan 2021   Roma, İtalya *

24 Nisan 2021   Paris, Fransa

08 Mayıs 2021    Monako, Monako *

23 Mayıs 2021    Seul, Güney Kore *

05 Haziran 2021   Açıklanmadı

19 Haziran 2021    Berlin, Almanya

10 Temmuz 2021     New York, Amerika Birleşik Devletleri

24 Temmuz 2021     Londra, İngiltere *

25 Temmuz 2021     Londra, İngiltere *

* Onaya tabi

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Seri Formula E
Editör Kemal Şengül

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