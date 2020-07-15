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2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak

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2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Tem 2020 17:57

Super Formula şampiyonu Nick Cassidy 2020/21 Formula E sezonu için, Jaguar'la anlaşan Sam Bird'ün yerine Envision Virgin Racing'e katılacak.

25 yaşındaki Cassidy, çok yıllık bir anlaşma kapsamında önümüzdeki Ocak ayında Robin Frijns'in takım arkadaşı olarak Virgin Racing'e katılacak.

2016'dan beri Japonya'da Toyota için yarışan Yeni Zelandalı sürücü, Marakeş'teki çaylak testinde piste çıktı ve en hızlı zamanı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Cassidy, “Gelecek sezon Formula E'ye ve Virgin Racing'e katılmam benim için harika bir fırsat. Takım, griddeki en başarılı ekiplerden bir tanesi ve tesislere sahipler. Mart ayında çaylak testi için onlara katıldığımdan beri beni sürekli olarak etkilediler."

“Tüm sürücüler Formula E'deki gridin derinliğini ve kalitesini biliyor bu yüzden bu listeye adımı eklemek harika."

“Japonya'da yarışmak inanılmaz bir deneyimdi ve kısa süre içinde bu kadar çok şey başarabildiğim için şanslıyım, ama şimdi kariyerimdeki bir sonraki zorluğun zamanının geldiğini hissediyorum. Bunu Envision Virgin Racing ve Formula E ile yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Motorsport.com, Toyota ve Cassidy'nin ilişkilerini devamı ettirebilmek adına görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Bu nedenle, Cassidy'nin gelecek yıl TOM’S ile SUPER GT'ye dahil olma ihtimali var, ancak herhangi bir takvimin çakışması durumunda Virgin ile FE anlaşmasına öncelik verecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Super GT , Formula E , Super Formula
Pilotlar Nick Cassidy
Takımlar Virgin Racing
Editör Jamie Klein

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