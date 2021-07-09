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NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

NIO 333 Formula E takımı, 2021 sezonunda gösterdikleri büyük gelişime rağmen yine de şampiyonada sonuncu olmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşamış.

NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil

Çinli ekip, bu sezon gerçekleştirilen dokuz yarışın beşinde puan toplamayı başarırken; Oliver Turvey'nin sezonun ilk yarışta 6. olarak takıma Gen2 dönemindeki en iyi sonucunu getirdi. 

Takım, hâlâ 6 yarışın gerçekleştirileceği 2020/21 sezonunda şimdiden son 2 sezonda topladığından daha çok puan topladı. Bu büyük gelişime rağmen, takım yine de en yakın rakibi Dragon Penske'nin 24 puan arkasında Markalar Şampiyonası'nın sonunda, 12. sırada bulunuyor. 

NIO 333 takımının baş teknik sorumlusu Duncan Laycock, takımın kötü geçen 2019/20 sezonun ardından gösterdiği gelişimden memnum olduğunu belirtse de bu hafta sonu gerçekleştirilecek New York yarışları öncesinde ekibin daha yukarılarda olmasını beklediğini de ekledi.

NIO 333'ün pist üstündeki performansını daha iyi bir şampiyona pozisyonuna yansıtamamasının hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorulan Laycock, şunları söyledi: "Evet, elbette biraz hayal kırıklığı var."

"Kesinlikle hedeflerimiz bunun daha üstündeydi ama bu sezon yarış kazanan kişi sayısına bakarsanız, sıralama turlarının ne kadar yakın geçtiğine bakarsanız, bence başardıklarımızla gurur duyabiliriz."

"Çünkü herkes fazlasıyla rekabetçi ve bütün takımlar birbirine yakınlaştı. Bütün gridin içinde bulunduğu zaman aralığı oldukça küçük."

"Evet, şu an bulunduğumuz yerden daha yukarıda olmak isterdik ancak orijinal hedefimiz puan toplamaktı ve bunu başardık ancak sezonun ilk bölümlerindeki performansımıza baktığımızda beklentilerimizi yükselttik ve daha yukarıda yer almak isteriz. Bunu başarıp başaramayacağımızı göreceğiz."

"Bence sezona yaptığımız iyi başlangıç, kesinlikle senenin geri kalan bölümündeki hedeflerimizi değiştirdi."

Tom Blomqvist, NIO 333 001, Joel Eriksson, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Tom Blomqvist, NIO 333 001, Joel Eriksson, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

NIO 333'ün önünde yer alan Dragon Penske, İngiltere merkezli takımın 24 puan kadar önde olsa da Laycock, NIO 333'ün hâlâ yukarı tırmanabileceği görüşünde. 

Laycock, şu anki şampiyona lideri Edoardo Mortaro'nın 11. sıradan ilk sıraya yükselmesinin örnek gösterdi ve ekledi: 

"Venturi'nin Meksika'daki hafta sonundan bunu görebiliriz. Büyük farkla lider olan bir şampiyona liderimiz yok. İki podyum alarak kendinizi şampiyona lideri olarak bulabiliyorsunuz."

"Yani, birkaç iyi sonuçla beraber şampiyonada büyük adımlar atabiliriz ve Dragon'da aynen bu şekilde kendini bu kadar puan farkla önümüzde buldu. Onlar iyi birkaç şansı değerlendirdi, Riyad'daki en büyük şanslarıydı."

"Diğerleri iyi sonuçlar almayı beceremediği yarışlarda, maksimumu aldılar ve iyi puanlar kazandılar."

"İnsanlar işlerini biraz daha toparlamış gibi duruyor ama hâlâ performansımızı arttırarak ileriye doğru bir adım atabileceğimiz konusunda ümitliyim."

NIO 333, son yarış olan Puebla'da araca güncellemeler getirmişti ancak takım, Meksika'da alınan sonuçların aracın olması gereken yeri yansıtmadığını düşünmüştü.

Laycock, takımın yavaş yavaş sürekli puan barajının içinde bitiren bir takım olma yolunda ilerlediğini belirtti ve devam etti: "Geçtiğimiz sezonlarda, takım herkesin birkaç saniye arasında sonuncuydu ancak biz, kendimizi kesinlikle mücadelenin içine soktuk ve artık orta sıralardayız."

"Ara sıra puan toplayabiliyoruz ve planımız, sürekli bir şekilde puan toplayarak, o değerli ilk podyumumuza ulaşmak. Bu seviyede olmayı istiyoruz."

"Macera dolu koşullar olmadığı sürece aracı pole pozisyondan başlatabileceğimizi düşünmüyorum ama gerçek tempoda kendimizi ilk 10'a sokabiliriz."

NIO 333, bu sezon Eylül ayında sona erdiğinde fabrikasını taşıyarak; İngiltere'de yaşayan bütün personelini tek çatı altında toplayacak.

Bunun öncesinde Donington Park'taki bir atölyeyle ve Oxford'daki bir inovasyon merkezi arasında çalışılıyordu.

Tom Blomqvist, NIO 333

Tom Blomqvist, NIO 333

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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