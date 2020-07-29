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Formula E / Son dakika

Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti

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Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 18:18

Bir inşaat işçisi, önümüzdeki ay 2019-20 Formula E sezon finaline ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Berlin kentindeki Tempelhof Havaalanı pistinin inşasında hayatını kaybetti.

Pist, 5/6, 8/9 ve 12/13 Ağustos tarihlerinde altı yarışa ev sahipliği yapacak. Yani üç ayrı pist düzeni olacak ve pistin üç kez değişmesi gerekecek.

Motorsport.com, pisti hazırlamak için yapılan çalışmalarda, bir inşaat işçisinin ölümcül bir olaya karıştığını öğrendi. Çalışan, bu olayın ardından hayatını kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan bir FE sözcüsü, “Bugün, 29 Temmuz Çarşamba günü Tempelhof Havalimanı'ndaki tesiste ölümcül bir kaza gerçekleştiğini doğrulayabiliriz.” dedi.

Olayla ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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