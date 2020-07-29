Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti
paylaşım
yorumlar
Bir inşaat işçisi, önümüzdeki ay 2019-20 Formula E sezon finaline ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Berlin kentindeki Tempelhof Havaalanı pistinin inşasında hayatını kaybetti.
Pist, 5/6, 8/9 ve 12/13 Ağustos tarihlerinde altı yarışa ev sahipliği yapacak. Yani üç ayrı pist düzeni olacak ve pistin üç kez değişmesi gerekecek.
Motorsport.com, pisti hazırlamak için yapılan çalışmalarda, bir inşaat işçisinin ölümcül bir olaya karıştığını öğrendi. Çalışan, bu olayın ardından hayatını kaybetti.
Motorsport.com'a konuşan bir FE sözcüsü, “Bugün, 29 Temmuz Çarşamba günü Tempelhof Havalimanı'ndaki tesiste ölümcül bir kaza gerçekleştiğini doğrulayabiliriz.” dedi.
Olayla ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor.
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov