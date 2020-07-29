Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti

Pist, 5/6, 8/9 ve 12/13 Ağustos tarihlerinde altı yarışa ev sahipliği yapacak. Yani üç ayrı pist düzeni olacak ve pistin üç kez değişmesi gerekecek.

Motorsport.com, pisti hazırlamak için yapılan çalışmalarda, bir inşaat işçisinin ölümcül bir olaya karıştığını öğrendi. Çalışan, bu olayın ardından hayatını kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan bir FE sözcüsü, “Bugün, 29 Temmuz Çarşamba günü Tempelhof Havalimanı'ndaki tesiste ölümcül bir kaza gerçekleştiğini doğrulayabiliriz.” dedi.

Olayla ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor.