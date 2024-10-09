Team Türkiye Madalya hedefiyle Valensiya’ya gidiyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 23-27 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenecek FIA Motor Sporları Oyunları'na güçlü bir kadro ile katılmaya hazırlanıyor.



Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 ülkenin katılması beklenen organizasyonda, 15 sporcudan oluşan Türk milli takımı, 16 farklı disiplinde madalya için mücadele edecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Team Türkiye projesi ile ilgili olarak; “Kapsamlı ve kurumsal bir milli takım kafilesi ile FIA Motorsporları Oyunları’na ikinci kez katılıyoruz. Birçok farklı branşta, iddialı ve genç sporcularımızdan oluşan kafilemizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle Valensiya’ya gidiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Team Türkiye adına yarışacak sporcular ve kategorileri

• Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde

• Ali Türkkan ve Burak Erdener, Ford Fiesta ile Rally2 kategorisinde

• Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre, Peugeot 208 ile Rally4 kategorisinde

• Zekai Özen, Audi RS3 LMS ile Touring Car kategorisinde

• Berfu Tutumlu, BMW E92 ile Drift kategorisinde

• Batı Yıldırım, Karting Sprint Senior kategorisinde

• İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde

• Can Özler, Karting Sprint Mini kategorisinde

• Can Alakoç, Cross Car Senior kategorisinde

• Akın Can Kiper ve Eda Bacaksız, Auto Slalom kategorisinde

• Ulaş Özyıldırım, Esports F4 kategorisinde

• Kaan Bekiroğlu, Esports GT kategorisinde