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FIA Motor Sporları Oyunları

Team Türkiye Madalya hedefiyle Valensiya’ya gidiyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 23-27 Ekim tarihlerinde Valensiya’da düzenlenecek FIA Motor Sporları Oyunları’na iddialı bir kafile ile katılacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 23-27 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenecek FIA Motor Sporları Oyunları'na güçlü bir kadro ile katılmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 ülkenin katılması beklenen organizasyonda, 15 sporcudan oluşan Türk milli takımı, 16 farklı disiplinde madalya için mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Team Türkiye projesi ile ilgili olarak; “Kapsamlı ve kurumsal bir milli takım kafilesi ile FIA Motorsporları Oyunları’na ikinci kez katılıyoruz. Birçok farklı branşta, iddialı ve genç sporcularımızdan oluşan kafilemizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hedefiyle Valensiya’ya gidiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Team Türkiye adına yarışacak sporcular ve kategorileri

Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde

Ali Türkkan ve Burak Erdener, Ford Fiesta ile Rally2 kategorisinde

Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre, Peugeot 208 ile Rally4 kategorisinde

Zekai Özen, Audi RS3 LMS ile Touring Car kategorisinde

Berfu Tutumlu, BMW E92 ile Drift kategorisinde

Batı Yıldırım, Karting Sprint Senior kategorisinde

İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde

Can Özler, Karting Sprint Mini kategorisinde

Can Alakoç, Cross Car Senior kategorisinde

Akın Can Kiper ve Eda Bacaksız, Auto Slalom kategorisinde

Ulaş Özyıldırım, Esports F4 kategorisinde

Kaan Bekiroğlu, Esports GT kategorisinde

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