Van Amersfoort, 2022'de HWA'nın yerine F3'e girecek

FIA F3, bugün itibariyle 2022-2024 yılları arasında üç yıllık süreçte gridde yer alacak takımları onaylarken, mevcut 10 takımdan dokuzu gridde kalacak.

Hollandalı Van Amersfoort Racing, şampiyonaya katılan tek yeni takım olacak ve toplamda üç araçla yarışacak.

F3 patronu Bruno Michel, bu yılın başlarında verdiği demeçte bazı takımların 2022'den itibaren seriye katılmaya ilgi gösterdiğini açıklamıştı.

ADAC F4, İtalya F4, Almanya F4 ve Avrupa F3'te etkileyici bir geçmişe sahip olan Van Amersfoort, seriye katılacağı açıklanan tek yeni takım oldu. Böylelikle de 30 araçlık grid korunmuş olacak.

Daha önce FIA Formula 3 Şampiyonası'nda da mücadele eden Van Amersfoort, 2014 yılında Max Verstappen ve 2015 yılında Charles Leclerc gibi günümüzün yıldız Formula 1 pilotlarıyla çalıştı.

Ayrıca F3 şampiyonu Dennis Hauger'in, 2019 yılında İtalya F4 şampiyonluğunu kazanmasına da yardım etti.

FIA F3 patronu Michel, “Önümüzdeki üç yıllık dönem için mevcut ekiplerimizden dokuzuna olan güvenimizi tazeliyoruz. Uzun yıllardır bizimleler ve değerlerini, hem uzmanlık hem de profesyonelliklerini kanıtladılar."

"Van Amersfoort Racing'e de belirlenen takımlar listesinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum."

"Diğer kategorilerdeki başarılarıyla, F1 gridine güzel bir katkıda bulunacaklar. Şampiyonamızın taleplerine ve zorluklarına çabucak uyum sağlayacaklarına eminim." dedi.

Van Amersfoort, gelecek yıl F3 gridinde ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, Charouz Racing System, Hitech Grand Prix, Jenzer Motorsport, MP Motorsport, Prema Racing ve Trident takımına katılacak.

Van Amersfoort Racing Photo by: Van Amersfoort Racing