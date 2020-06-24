Trident'te DeFrancesco'nun yerini Beckmann aldı

Beckmann, 2018'de GP3'te (yeni adıyla F3'te) Trident ile yarışmıştı. Ancak sezona Jenzer ile başladı ve sezonun orta kısmında Formula 2'ye geçen Alessio Lorandi'nin Trident'teki yerini aldı.

Alman sürücü sonrasında katıldığı on yarışta üç zafer aldı ve GP3 Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladı ve sezonu en yüksek puanla tamamlayan Trident sürücüsü olarak bitirdi.

2019 F3 sezonu için ART ekibine geçiş yapan Beckmann, zorlu geçen sezonda sadece 20 puan aldı ve hayal kırıklığıyla dolu bir yılı geride bıraktı.

Beckmann, “Trident'e geri döndüğüm için çok motive ve gururluyum."

"Team Trident ailesi ile güçlü bir ilişki kurdum. Bu yüzden yakında daha da iddialı hedeflere ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Trident ayrıca, Olli Caldwell ve Lirim Zendeli ile yarışacağını açıkladı ve DeFrancesco ile yollarını ayırdığını doğruladı.

Takım yöneticisi Giacomo Ricci, "David Beckmann'ı yeniden takımımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Onunla her zaman harika bir kimyamız vardı. Elimizden geleni yapmalı ve her şeye dikkat etmeliyiz. Bu, inanılmaz derecede rekabetçi bir seri ve en ufak ayrıntı bile belirleyici olabilir." dedi.