Spa F3: Zendeli ilk zaferini aldı

Lirim Zendeli, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Jake Hughes ise aracındaki sorun nedeniyle formasyon turuna çıkamadı ve yarışa pit yolundan başladı.

Theo Pourchaire, Zendeli'nin en yakın takipçisiydi ancak Alman pilot üstün bir performansla farkı hep bir saniyenin üzerinde tuttu.

David Beckmann ise yine iyi bir performans sergileyerek üçüncü sıraya kadar çıkmayı başardı.

Zendeli, son bölümde tempoyu iyice artırdı ve 4.2 sanyie farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

Pourchaire ikinci olurken, Beckmann üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Alexander Smolyar, dördüncülükle yetinmek zorunda kalırken, Prema Powerteam'de Oscar Piastri ve Frederic Vesti ilk altıyı tamamladı.

Oli Caldwell yedinci ve motor sorunu yaşadığı için geriye düşen Logan Sargeant sekizinci oldu.

İlk onu Liam Lawson ve Richard Verschoor tamamladı.

David Schumacher, yeni takımı Carlin'le ilk yarışında 13. oldu.

Yarış sonucu: