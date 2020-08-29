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FIA F3 / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Spa F3: Zendeli ilk zaferini aldı

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Spa F3: Zendeli ilk zaferini aldı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lirim Zendeli, Spa'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.

Lirim Zendeli, yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Jake Hughes ise aracındaki sorun nedeniyle formasyon turuna çıkamadı ve yarışa pit yolundan başladı.

Theo Pourchaire, Zendeli'nin en yakın takipçisiydi ancak Alman pilot üstün bir performansla farkı hep bir saniyenin üzerinde tuttu.

David Beckmann ise yine iyi bir performans sergileyerek üçüncü sıraya kadar çıkmayı başardı.

Zendeli, son bölümde tempoyu iyice artırdı ve 4.2 sanyie farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.

Pourchaire ikinci olurken, Beckmann üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Alexander Smolyar, dördüncülükle yetinmek zorunda kalırken, Prema Powerteam'de Oscar Piastri ve Frederic Vesti ilk altıyı tamamladı.

Oli Caldwell yedinci ve motor sorunu yaşadığı için geriye düşen Logan Sargeant sekizinci oldu.

İlk onu Liam Lawson ve Richard Verschoor tamamladı.

David Schumacher, yeni takımı Carlin'le ilk yarışında 13. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 17 38'04.971  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 17 38'09.018 4.047
3 Germany David Beckmann Italy Trident 17 38'10.675 5.704
4 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 17 38'20.014 15.043
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 17 38'20.604 15.633
6 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 17 38'24.056 19.085
7 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 17 38'27.789 22.818
8 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 17 38'27.938 22.967
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 17 38'29.542 24.571
10 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 17 38'29.865 24.894
11 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 17 38'30.556 25.585
12 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 17 38'31.849 26.878
13 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 17 38'32.852 27.881
14 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 17 38'35.139 30.168
15 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 17 38'35.596 30.625
16 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 17 38'35.824 30.853
17 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 17 38'38.946 33.975
18 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 17 38'40.025 35.054
19 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 17 38'40.696 35.725
20 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 17 38'41.426 36.455
21 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 17 38'41.989 37.018
22 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing 17 38'44.171 39.200
23 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 17 38'44.472 39.501
24 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 17 39'35.811 1'30.840
25 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 17 39'46.350 1'41.379
26 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 17 39'55.839 1'50.868
27 Germany Andreas Estner Spain Campos Racing 16 39'01.140 1 Lap
  United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 14 3 laps  
  United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 12 5 laps  
  Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 2 15 laps  
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Spa F3: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Zendeli'nin

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Lirim Zendeli
Editör Josh Suttill

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