Spa F3: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Zendeli'nin

Seansın son bölümünde yağmur tahminleri yapıldığı için sürücülerin tamamı yeşil ışık yanar yanmaz piste çıktı ve adeta yarışın ilk turuymuş gibi bir görüntü ortaya çıktı.

Ancak seans başladıktan dakikalar sonra Michael Belov aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu ve o noktada Lirim Zendeli 2:05.393'le liderdi.

Seans yeniden başladıktan sonra yağmur etkisini göstermeye başladı ve sürücüler derecelerini geliştirmekte zorlandılar.

Sonuç olarak Zendeli pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Trident sürücüsünün en yakın takipçisi Theo Pourchaire'ydi ve 0.203 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Alexander Smolyar 0.414 saniye geride üçüncü olurken, Loran Sargeant 0.686 saniye geride dördüncü oldu.

David Beckmann'ın beşinci olduğu seansta, Richard Verschoor altıncı, Liam Lawson yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Frederik Vesti dokuzuncu oldu.

İlk onu Alex Peroni tamamladı.

David Schumacher, yeni takımı Carlin'le 22. sırada yer aldı.

Spa F3 sıralama turları sonucu: