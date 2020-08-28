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FIA F3 / Spa-Francorchamps / Sıralama turları raporu

Spa F3: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Zendeli'nin

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Spa F3: Yağmurun etkilediği sıralama turlarında pole Zendeli'nin
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lirim Zendeli, Spa'da gerçekleştirilecek Formula 3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Seansın son bölümünde yağmur tahminleri yapıldığı için sürücülerin tamamı yeşil ışık yanar yanmaz piste çıktı ve adeta yarışın ilk turuymuş gibi bir görüntü ortaya çıktı.

Ancak seans başladıktan dakikalar sonra Michael Belov aracının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu ve o noktada Lirim Zendeli 2:05.393'le liderdi.

Seans yeniden başladıktan sonra yağmur etkisini göstermeye başladı ve sürücüler derecelerini geliştirmekte zorlandılar.

Sonuç olarak Zendeli pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Trident sürücüsünün en yakın takipçisi Theo Pourchaire'ydi ve 0.203 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Alexander Smolyar 0.414 saniye geride üçüncü olurken, Loran Sargeant 0.686 saniye geride dördüncü oldu.

David Beckmann'ın beşinci olduğu seansta, Richard Verschoor altıncı, Liam Lawson yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Frederik Vesti dokuzuncu oldu.

İlk onu Alex Peroni tamamladı.

David Schumacher, yeni takımı Carlin'le 22. sırada yer aldı.

Spa F3 sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 2'05.393  
2 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 2'05.596 0.203
3 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 2'05.807 0.414
4 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 2'06.079 0.686
5 11 Germany David Beckmann Italy Trident 2'06.112 0.719
6 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 2'06.144 0.751
7 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 2'06.172 0.779
8 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 2'06.206 0.813
9 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 2'06.315 0.922
10 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 2'06.413 1.020
11 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 2'06.444 1.051
12 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 2'06.468 1.075
13 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 2'06.505 1.112
14 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 2'06.588 1.195
15 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 2'06.758 1.365
16 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 2'06.867 1.474
17 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 2'06.999 1.606
18 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 2'07.245 1.852
19 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 2'07.504 2.111
20 31 Germany Andreas Estner Spain Campos Racing 2'07.510 2.117
21 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 2'07.530 2.137
22 27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 2'07.698 2.305
23 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 2'07.972 2.579
24 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 2'08.358 2.965
25 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 2'08.553 3.160
26 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 2'08.767 3.374
27 4 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing 2'08.981 3.588
28 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 2'20.969 15.576
29 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing    
30 25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System    
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Seri FIA F3
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Lirim Zendeli
Editör Josh Suttill

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