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FIA F3 / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2

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Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Logan Sargeant, Spa-Francorchamps'taki ikinci yarışı kazandı ve şampiyonada tekrar liderliğe çıktı.

Formula 3'te sabah saatlerinde gerçekleştirilen Formula 3 yarışında güzel bir liderlik mücadelesi vardı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Richard Verschoor, ilk turda Logan Sergeant ile yan yana geldi ancak yerini korumayı başardı.

Sargeant daha fazla tempoya sahipti ve rakibini güzel bir atakla geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Daha sonra Prema sürücüsü Frederic Vesti de Verschoor'u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Sargeant bir noktaya kadar farkı bir saniyenin üzerinde tuttu. Vesti, son bölümde farkı kapattı. Ancak Amerikalı sürücü, rakibine geçiş izni vermedi.

Sonuç olarak Sargeant, motor sorunu yaşadığı cumartesi gününün ardından ikinci yarışı kazanarak önemli puanlar kazandı. Bu da şampiyona liderliğini geri getirdi.

Vesti ikinci olup podyuma çıkarken, son bölümde harika bir performans ortaya koyan Liam Lawson üçüncü olarak podyuma çıktı.

Alexander Smolyar dördüncü, Theo Pourchaire beşinci ve ceza alan Oscar Piastri altıncı oldu.

İlk onu Verschoor, Lirim Zendeli, David Beckmann ve Sebastian Fernandez tamamladı.

David Schumacher  ise 14. sırada yer aldı.

Spa-Francorchamps F3 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam  
2 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 0.801
3 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 8.736
4 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 9.480
5 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13.401
6 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 16.157
7 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 17.158
8 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 23.413
9 11 Germany David Beckmann Italy Trident 24.882
10 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 25.545
11 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 27.665
12 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 31.429
13 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 32.455
14 27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 37.859
15 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 38.940
16 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 41.046
17 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 43.725
18 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 45.888
19 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 47.025
20 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 51.410
21 31 Germany Andreas Estner Spain Campos Racing 51.647
22 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 51.892
23 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 56.516
24 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 57.484
25 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 1'16.355
26 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 1'24.425
27 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 1 Lap
  25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System  
  4 Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing  
  16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Logan Sargeant
Takımlar Prema Powerteam
Editör Josh Suttill

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