Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2

Formula 3'te sabah saatlerinde gerçekleştirilen Formula 3 yarışında güzel bir liderlik mücadelesi vardı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Richard Verschoor, ilk turda Logan Sergeant ile yan yana geldi ancak yerini korumayı başardı.

Sargeant daha fazla tempoya sahipti ve rakibini güzel bir atakla geçerek liderliğe yükselmeyi başardı.

Daha sonra Prema sürücüsü Frederic Vesti de Verschoor'u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Sargeant bir noktaya kadar farkı bir saniyenin üzerinde tuttu. Vesti, son bölümde farkı kapattı. Ancak Amerikalı sürücü, rakibine geçiş izni vermedi.

Sonuç olarak Sargeant, motor sorunu yaşadığı cumartesi gününün ardından ikinci yarışı kazanarak önemli puanlar kazandı. Bu da şampiyona liderliğini geri getirdi.

Vesti ikinci olup podyuma çıkarken, son bölümde harika bir performans ortaya koyan Liam Lawson üçüncü olarak podyuma çıktı.

Alexander Smolyar dördüncü, Theo Pourchaire beşinci ve ceza alan Oscar Piastri altıncı oldu.

İlk onu Verschoor, Lirim Zendeli, David Beckmann ve Sebastian Fernandez tamamladı.

David Schumacher ise 14. sırada yer aldı.

Spa-Francorchamps F3 yarış sonucu: