Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak
FIA Formula 3’ün Spa ayağında sisli bir havada geçen antrenman seansının lideri, son dakikada attığı turla Clement Novalak oldu.
Şampiyonada altıncı sırada yer alan Trident sürücüsü 2.05.330’luk derecesiyle ilk sırada yer alırken, sadece iki sürücü 2.05’li derecelere inebildi.
Novalak’ın arkasında HWA Racelab sürücüsü Oliver Rasmussen yer alırken, Campos Racing’den Lorenzo Colombo üçüncü, Jack Doohan dördüncü, Jak Crawford beşinci oldu.
Seansın başlarında Alexander Smolyar’ın liderliği vardı ancak dakikalar ilerledikçe Doohan, Colombo ve sonrasında da Rasmussen ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Ancak son sözü söyleyen isim son dakikadaki turuyla Novalak oldu.
Seans içerisinde Ayumu Iwasa spin atarken, Zdenek Chovanec ve Amaury Cordeel yolda kalan isimler oldular. Cordeel ayrıca yanlış pit yoluna girdiği için de inceleme altında.
Sıralama turları bugün TSİ 14.55’te başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Clement Novalak
|Trident
|14
|2'05.330
|2
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|15
|2'05.825
|0.495
|0.495
|3
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|13
|2'06.100
|0.770
|0.275
|4
|Jack Doohan
|Trident
|13
|2'06.257
|0.927
|0.157
|5
|Jak Crawford
|Hitech Racing
|13
|2'06.359
|1.029
|0.102
|6
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|16
|2'06.392
|1.062
|0.033
|7
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|12
|2'06.448
|1.118
|0.056
|8
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|16
|2'06.709
|1.379
|0.261
|9
|Olli Caldwell
|Prema Powerteam
|16
|2'06.781
|1.451
|0.072
|10
|Johnathan Hoggard
|Jenzer Motorsport
|16
|2'06.798
|1.468
|0.017
|11
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|12
|2'06.813
|1.483
|0.015
|12
|Matteo Nannini
|HWA AG
|15
|2'06.841
|1.511
|0.028
|13
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|16
|2'06.888
|1.558
|0.047
|14
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|16
|2'06.944
|1.614
|0.056
|15
|Victor Martins
|MP Motorsport
|16
|2'07.062
|1.732
|0.118
|16
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|14
|2'07.175
|1.845
|0.113
|17
|Caio Collet
|MP Motorsport
|16
|2'07.187
|1.857
|0.012
|18
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|15
|2'07.241
|1.911
|0.054
|19
|David Schumacher
|Trident
|15
|2'07.468
|2.138
|0.227
|20
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|18
|2'07.497
|2.167
|0.029
|21
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|17
|2'07.661
|2.331
|0.164
|22
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|16
|2'07.738
|2.408
|0.077
|23
|László Tóth
|Campos Racing
|16
|2'07.748
|2.418
|0.010
|24
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|17
|2'07.904
|2.574
|0.156
|25
|Tijmen van
|MP Motorsport
|15
|2'08.204
|2.874
|0.300
|26
|Jonny Edgar
|Carlin
|15
|2'08.332
|3.002
|0.128
|27
|Ido Cohen
|Carlin
|16
|2'08.415
|3.085
|0.083
|28
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|16
|2'09.493
|4.163
|1.078
|29
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|0
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