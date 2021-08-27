Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

Şampiyonada altıncı sırada yer alan Trident sürücüsü 2.05.330’luk derecesiyle ilk sırada yer alırken, sadece iki sürücü 2.05’li derecelere inebildi.

Novalak’ın arkasında HWA Racelab sürücüsü Oliver Rasmussen yer alırken, Campos Racing’den Lorenzo Colombo üçüncü, Jack Doohan dördüncü, Jak Crawford beşinci oldu.

Seansın başlarında Alexander Smolyar’ın liderliği vardı ancak dakikalar ilerledikçe Doohan, Colombo ve sonrasında da Rasmussen ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim son dakikadaki turuyla Novalak oldu.

Seans içerisinde Ayumu Iwasa spin atarken, Zdenek Chovanec ve Amaury Cordeel yolda kalan isimler oldular. Cordeel ayrıca yanlış pit yoluna girdiği için de inceleme altında.

Sıralama turları bugün TSİ 14.55’te başlayacak.

Seans sonucu: