Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
FIA F3 / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

FIA Formula 3’ün Spa ayağında sisli bir havada geçen antrenman seansının lideri, son dakikada attığı turla Clement Novalak oldu.

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

Şampiyonada altıncı sırada yer alan Trident sürücüsü 2.05.330’luk derecesiyle ilk sırada yer alırken, sadece iki sürücü 2.05’li derecelere inebildi.

Novalak’ın arkasında HWA Racelab sürücüsü Oliver Rasmussen yer alırken, Campos Racing’den Lorenzo Colombo üçüncü, Jack Doohan dördüncü, Jak Crawford beşinci oldu.

Seansın başlarında Alexander Smolyar’ın liderliği vardı ancak dakikalar ilerledikçe Doohan, Colombo ve sonrasında da Rasmussen ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim son dakikadaki turuyla Novalak oldu.

Seans içerisinde Ayumu Iwasa spin atarken, Zdenek Chovanec ve Amaury Cordeel yolda kalan isimler oldular. Cordeel ayrıca yanlış pit yoluna girdiği için de inceleme altında.

Sıralama turları bugün TSİ 14.55’te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 14 2'05.330    
2 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 15 2'05.825 0.495 0.495
3 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 13 2'06.100 0.770 0.275
4 Australia Jack Doohan Italy Trident 13 2'06.257 0.927 0.157
5 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 13 2'06.359 1.029 0.102
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 16 2'06.392 1.062 0.033
7 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 12 2'06.448 1.118 0.056
8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 16 2'06.709 1.379 0.261
9 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 16 2'06.781 1.451 0.072
10 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 16 2'06.798 1.468 0.017
11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 12 2'06.813 1.483 0.015
12 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 15 2'06.841 1.511 0.028
13 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 16 2'06.888 1.558 0.047
14 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 16 2'06.944 1.614 0.056
15 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 16 2'07.062 1.732 0.118
16 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 14 2'07.175 1.845 0.113
17 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 16 2'07.187 1.857 0.012
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 15 2'07.241 1.911 0.054
19 Germany David Schumacher Italy Trident 15 2'07.468 2.138 0.227
20 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System 18 2'07.497 2.167 0.029
21 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 17 2'07.661 2.331 0.164
22 Rafael Villagómez Germany HWA AG 16 2'07.738 2.408 0.077
23 László Tóth Spain Campos Racing 16 2'07.748 2.418 0.010
24 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 17 2'07.904 2.574 0.156
25 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 15 2'08.204 2.874 0.300
26 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 15 2'08.332 3.002 0.128
27 Ido Cohen United Kingdom Carlin 16 2'08.415 3.085 0.083
28 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 16 2'09.493 4.163 1.078
29 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 0      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

Önceki haber

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

1 s
2
Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

47 dk
3
Formula 1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

25 dk
4
Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

1 g
5
Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

2 s
Son Haberler
Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak
F3

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

1 s
Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
F3

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

20 Ağu 2021
F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor
FIA F2

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

9 Ağu 2021
F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı
F3

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

1 Ağu 2021
F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı
F3

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

31 Tem 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı Hungaroring
FIA F3

F3 Macaristan: Nannini, F3'teki ilk zaferini aldı

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı Budapest
W Series

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı Budapest
W Series

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”
Formula 1 Formula 1

Seidl: “Kaza sonrası ‘kötü şans’ motorların kaybedilmesine neden oluyor”

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1

Leclerc ve Verstappen, Russell'ın Mercedes'e geçmesi gerektiğini düşünüyorlar

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider
MotoGP MotoGP

Britanya MotoGP: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda henüz Mercedes seviyesinde değil"

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Son Haberler

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak
FIA F3 FIA F3

Spa F3: Antrenmanların lideri Novalak

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi
FIA F3 FIA F3

Macau F3 ve GT Dünya Kupası yarışları yeniden iptal edildi

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor
FIA F2 FIA F2

F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Islak zemindeki son yarışı Hauger kazandı, Prema duble yaptı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.