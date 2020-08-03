Smolyar, zigzaglar nedeniyle F3 zaferini kaybetti!

Smolyar, pazar günü ters grid ile pole pozisyonundan başladığı yarış boyunca Beckmann'ın baskısına maruz kaldı. Yarış içerisinde Smolyar, birçok kez Hangar düzlüğünde hava koridorunu kırmak için zigzaglar çizdi ve bu olay hakemlerin dikkatini çekti.

Smolyar'ın özellikle 16. turda yaptıkları hakemler tarafından not edilmişti. Yarıştan sonra olayı inceleyen hakemler, Smolyar'a 5 sn cezası verdiler. Bunun üzerine Smolyar 6. sıraya kadar geriledi ve Beckmann zaferin sahibi oldu.

Beckmann gibi Clement Novalak, Alexander Peroni, Frederik Vesti, Logan Sargeant birer sıra yükselmiş oldular. Peroni böylece F3'teki ilk podyumunu alırken Sargeant ve serinin lideri Piastri arasındaki puan farkı 17'ye düşmüş oldu.