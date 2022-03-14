Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi

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MP Motosport pilotu, perşembe günü yaptığı açıklamada, ana sponsoru SMP Racing'in Avrupa programını sona erdirdiği için bu yıl yarışmayacağını söyledi.

FIA, Rus sürücülerin ulusal bayraklarını hem halka açık yerlerde hem de sosyal medyada göstermelerini yasakladı ve sadece tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin verdi.

Bununla birlikte, Rusya ve Belarus'daki tüm yarışmalar iptal edildi ve Formula 1, Soçi Grand Prix organizatörleriyle olan anlaşmasını sona erdirdi.

Smolyar'ın perşembe günü yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "Bu yıl, FIA F3'de ve hiçbir uluslararası yarışta yer almayacağım."

"SMP Racing'in, FIA'nın tüm Rus sürücülere uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için koyduğu şartlar nedeniyle aldığı Avrupa programını durdurma kararını destekliyorum."

"Tüm kalbimle, bu zor zamanlarda gösterdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum."

Smolyar, 2021 sezonunda ART Grand Prix için sürdü ve sürücüler şampiyonasında altıncı sırada yer aldı. Rus sürücü, 2022 sezonu için Hollandalı takım MP Motorsport'a geçiş yapmıştı.

Motosport UK geçtiğimiz hafta, Rus takımların ve sürücülerin Britanya'daki etkinliklerde yer alamayacaklarını açıkladı ve Almanya dahil olmak üzere diğer ülkeler de benzer kararlar aldı.

SMP Racing, Rusya'daki SMP Bankası'nın kurucusu Boris Rotenberg tarafından 2013 yılında kuruldu.

23 Şubat'ta Birleşik Krallık hükumeti tarafından Rotenberg'e yaptırımlar uygulanacağı açıklandı ve bu durum yeğeni Igor'u da etkiledi.

İkili, varlıklarını dondurdu ve “çok yüksek net varlığa sahip bireyler” olarak İngiltere'ye seyahat yasağı ile karşı karşıya kaldılar.

Eski Formula 1 sürücüsü Nikita Mazepin ve babası Dmitry de Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bu listeye eklenen isimler arasında oldular.