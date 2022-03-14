Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti
FIA F3 Haberler

Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi

FIA Formula 3 pilotu Alexander Smolyar, Rus pilotlara uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu yıl seride yarışmayacağını açıkladı.

Ekleyen:
Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi
Haberi dinle

MP Motosport pilotu, perşembe günü yaptığı açıklamada, ana sponsoru SMP Racing'in Avrupa programını sona erdirdiği için bu yıl yarışmayacağını söyledi.

FIA, Rus sürücülerin ulusal bayraklarını hem halka açık yerlerde hem de sosyal medyada göstermelerini yasakladı ve sadece tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin verdi.

Bununla birlikte, Rusya ve Belarus'daki tüm yarışmalar iptal edildi ve Formula 1, Soçi Grand Prix organizatörleriyle olan anlaşmasını sona erdirdi.

Smolyar'ın perşembe günü yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "Bu yıl, FIA F3'de ve hiçbir uluslararası yarışta yer almayacağım."

"SMP Racing'in, FIA'nın tüm Rus sürücülere uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için koyduğu şartlar nedeniyle aldığı Avrupa programını durdurma kararını destekliyorum."

"Tüm kalbimle, bu zor zamanlarda gösterdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum."

Smolyar, 2021 sezonunda ART Grand Prix için sürdü ve sürücüler şampiyonasında altıncı sırada yer aldı. Rus sürücü, 2022 sezonu için Hollandalı takım MP Motorsport'a geçiş yapmıştı.

Motosport UK geçtiğimiz hafta, Rus takımların ve sürücülerin Britanya'daki etkinliklerde yer alamayacaklarını açıkladı ve Almanya dahil olmak üzere diğer ülkeler de benzer kararlar aldı.

SMP Racing, Rusya'daki SMP Bankası'nın kurucusu Boris Rotenberg tarafından 2013 yılında kuruldu.

23 Şubat'ta Birleşik Krallık hükumeti tarafından Rotenberg'e yaptırımlar uygulanacağı açıklandı ve bu durum yeğeni Igor'u da etkiledi.

İkili, varlıklarını dondurdu ve “çok yüksek net varlığa sahip bireyler” olarak İngiltere'ye seyahat yasağı ile karşı karşıya kaldılar.

Eski Formula 1 sürücüsü Nikita Mazepin ve babası Dmitry de Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bu listeye eklenen isimler arasında oldular.

paylaşım
yorumlar
Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti
Önceki haber

Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Sainz: "Bahreyn'deki yol tutuşu Barselona'ya kıyasla daha az" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Sainz: "Bahreyn'deki yol tutuşu Barselona'ya kıyasla daha az"

Norris: "Hamilton'ın yapmaları gerektiğini söylediğinden çok daha fazlasını yapmalıyız" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Norris: "Hamilton'ın yapmaları gerektiğini söylediğinden çok daha fazlasını yapmalıyız"

Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş

Son Haberler

Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi
FIA F3 FIA F3

Smolyar, Rus pilotlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle 2022 F3 sezonundan çekildi

Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti
FIA F2 FIA F2

Hitech Grand Prix, Uralkali ile olan anlaşmasını feshetti

F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı
FIA F3 FIA F3

F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı

F3 Bahreyn testi 2. gün: Günün en hızlısı Hadjar
FIA F3 FIA F3

F3 Bahreyn testi 2. gün: Günün en hızlısı Hadjar

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.