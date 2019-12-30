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FIA F3 / Son dakika

Smolyar, FIA F3’te ART adına yarışacak

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Smolyar, FIA F3’te ART adına yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Ara 2019 17:45

SMP Racing destekli Alexander Smolyar, 2020’de FIA Formula 3’te ART Grand Prix adına yarışacak.

Smolyar bu sezon Formula Renault Eurocup’ta şampiyon Oscar Piastri ve Victor Martins’in arkasında üçüncü olmuştu. Rus sürücü üç galibiyet ve toplam yedi podyum elde etmişti.

18 yaşındaki sürücü, Ekim ayında Valencia’daki sezon öncesi testlerinde ilk kez bir FIA F3 aracının direksiyonuna geçmişti.

Smolyar, “FIA Formula 3 Şampiyonası’nda deneyimli ART Grand Prix ile yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum.”

“Bu şampiyona benim için büyük bir mücadele olacak. Sanırım hayatımda ilk kez bu kadar ciddi bir rekabetle karşılaşacağım.”

“SMP Racing ve ART Grand Prix’nin beklentilerini karşılamaya çalışacağım. Onların desteğiyle ve yardımıyla yeni şampiyonaya uyum sağlamak eminim ki kolay olacaktır. Mart ayındaki sezon öncesi testlerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Smolyar, Logan Sargeant (Prema) ve Calan Williams’tan (Jenzer) sonra 2020 sezonunda F3’te yarışacağı doğrulanan üçüncü isim oldu.

Geçmişte GP3’te baskın sezonlar geçiren ART, 2019’da FIA F3’te unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Takımın en iyi sürücüsü, sezon boyunca bir galibiyet alan ve sezonu altıncı sırada tamamlayan Christian Lundgaard olmuştu.

Max Fewtrell iki podyum aldığı sezonu 10. tamamlarken, en iyi sonucu dördüncülük olan David Beckmann sezonu 14. tamamlayabilmişti.

Lundgaard’ın 2020’de ART ile FIA F2’de yarışması beklenirken, Fewtrell ve Beckmann da Valencia’da Hitech ve Trident takımlarıyla Valencia’da test yapmışlardı.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Christian Lundgaard, ART Grand Prix

Photo by: Alexander Trienitz

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Seri FIA F3
Pilotlar Alexander Smolyar
Takımlar ART Grand Prix
Editör Jamie Klein

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