Smolyar, 2022 F3 sezonunda MP Motorsport ile yarışacak

2019 Formula Renault Eurocup sezonunu üçüncü bitiren Rus sürücü, geçen yıl F3'te ikinci sezonunu geçirmiş ve yılı iki zafer ile noktalamıştı.

Barselona'daki açılış yarışını kazanan ve Paul Ricard'da bunu tekrarlayan Smolyar, iki de podyum yakaladı.

Yine de son yarışlardaki performans düşüşü ve beş yarışta sadece bir puan alması, sezonu zorlu şekilde bitirmesine yol açtı ve sürücüler şampiyonasında altıncı olabildi

F3'te geçirdiği her iki sezonunda da ART Grand Prix ile yarışan SMP destekli 20 yaşındaki sürücü, yeni sezonda ilerlemesini devam ettirmek amacıyla Hollandalı MP Motorsport'a katılacak.

MP, geçen yıl Victor Martins ile bir galibiyet almayı başarmıştı.

Smolyar, "FIA F3'te geçireceğim bir başka sezon için MP Motorsport ile birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Geçen yıl, hedeflediğim podyum pozisyonlarını almaya çalışırken, MP'nin araçlarıyla birçok düelloya giriştim ve şimdi birlikte çalışıp, mümkün olduğunca çok galibiyet almayı umuyoruz."

"Bahreyn'deki test ve ilk yarış için piste çıkmadan önce kendimizi mümkün olan en iyi şekilde hazırlayacağız." dedi.

Smolyar, MP Motorsport'un F3 ekibinde yarışacağı açıklanan ilk sürücü olurken, 2022 için ART Grand Prix'deki son koltuğu boşa çıkarmış oldu.

Fransız ekibi Juan Manuel Correa ile yeni sözleşme imzaladı ve Formula Regional Avrupa şampiyonu Gregoire Saucy'yi de ikinci koltuğa getirdi.

Smolyar, chased at Spa by MP Motorsport driver Caio Collet, will switch to the Dutch squad this year

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images