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FIA F3 / Silverstone / Yarış raporu

Silverstone F3: Smolyar kazandı, Piastri sorun yaşadı

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Silverstone F3: Smolyar kazandı, Piastri sorun yaşadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ağu 2020 09:06

ART Grand Prix sürücüsü Alexander Smolyar, Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Britaya'daki yarışa Alexander Smolyar ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

David Beckmann ikinci ve Clement Novalak üçüncü sıradaydı. İkinci turda Oscar Piastri pist dışına taştı ve geriye düştü.

Igor Fraga'nın yolda kalmasının ardından yarışın beşinci turunda piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladıktan sonra Smolyar ve Beckmann arasındaki yakın mücadele devam etti.

Beckmann'ın baskısına rağmen Smolyar yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Beckmann ikinci olarak bu yılki podyumlarına bir yenisini daha eklerken, Carlin sürücüsü Novalak da üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Alex Peroni, Campos Racing'le dördüncü, Frederik Vesti beşinci ve Logan Sargeant altıncı oldu.

İlk onu Lima Lawson, Theo Pourchaire, Richard Verschoor ve Jake Hughes tamamladı.

Piastri, 16. sıraya kadar gerilediği yarışta DRS arızası ile yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20  
2 11 Germany David Beckmann Italy Trident 20 0.740
3 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 20 1.166
4 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 20 1.725
5 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 20 2.240
6 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 20 2.632
7 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20 6.448
8 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 6.991
9 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 20 7.601
10 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 20 7.889
11 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 20 8.358
12 27 United Kingdom Ben Barnicoat United Kingdom Carlin 20 11.738
13 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 20 13.763
14 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 14.357
15 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 20 14.646
16 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 20 17.334
17 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 20 18.592
18 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 20 19.096
19 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 20 19.338
20 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 20 21.261
21 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 20 21.994
22 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 20 22.288
23 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 20 22.863
24 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 20 23.364
25 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 20 25.996
26 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 20 28.478
27 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 20 29.674
28 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 20 33.872
  1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 11  
  24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 4  
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Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Silverstone
Pilotlar Alexander Smolyar
Takımlar ART Grand Prix
Editör Jamie Klein

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