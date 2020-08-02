Silverstone F3: Smolyar kazandı, Piastri sorun yaşadı

Britaya'daki yarışa Alexander Smolyar ilk sıradan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

David Beckmann ikinci ve Clement Novalak üçüncü sıradaydı. İkinci turda Oscar Piastri pist dışına taştı ve geriye düştü.

Igor Fraga'nın yolda kalmasının ardından yarışın beşinci turunda piste güvenlik aracı girdi. Yarış yeniden başladıktan sonra Smolyar ve Beckmann arasındaki yakın mücadele devam etti.

Beckmann'ın baskısına rağmen Smolyar yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Beckmann ikinci olarak bu yılki podyumlarına bir yenisini daha eklerken, Carlin sürücüsü Novalak da üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Alex Peroni, Campos Racing'le dördüncü, Frederik Vesti beşinci ve Logan Sargeant altıncı oldu.

İlk onu Lima Lawson, Theo Pourchaire, Richard Verschoor ve Jake Hughes tamamladı.

Piastri, 16. sıraya kadar gerilediği yarışta DRS arızası ile yarış dışı kaldı.

Yarış sonucu: