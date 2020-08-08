Silverstone F3: Sargeant ilk yarışı kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lorant Sargeant, ilk virajı lider dönmeyi başarırken, ikincilik için Jake Hughes ile Liam Lawson çekişti.

Sonuç olarak Hughes yerini korumayı başardı.

Sonrasında yarış boyunca ön bölümdeki yakın mücadele devam etti. Sargeant, ön tarafta nispeten daha rahattı ancak ikincilik için Hughes, Lawso ve Frederik Vesti çekişti.

Sonuç olarak Sargeant 1.5 saniye farkla galibiyete uzanırken, ikincilik savaşını Hughes kazandı ve ikinci sırada finiş gördü.

Podyumu ise Lawson tamamladı.

Vesti dördüncü olurken, David Beckmann beşinci ve Theo Pourchaire altıncı oldu.

İlk onu Oscar Piastri, Bent Viscaal, Clement Novalak ve Lirim Zendeli tamamladı.

David Schumacher yarışı 15. tamamlarken, Enzo Fittipaldi 17. ve Sophia Floersch 20. bitirdi.

Yarış sonucu: