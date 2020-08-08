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FIA F3 / Silverstone II / Yarış raporu

Silverstone F3: Sargeant ilk yarışı kazandı

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Silverstone F3: Sargeant ilk yarışı kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 11:49

Loran Sargeant, Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışında zafere ulaşırken, Jake Hughes ikinci oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lorant Sargeant, ilk virajı lider dönmeyi başarırken, ikincilik için Jake Hughes ile Liam Lawson çekişti.

Sonuç olarak Hughes yerini korumayı başardı.

Sonrasında yarış boyunca ön bölümdeki yakın mücadele devam etti. Sargeant, ön tarafta nispeten daha rahattı ancak ikincilik için Hughes, Lawso ve Frederik Vesti çekişti.

Sonuç olarak Sargeant 1.5 saniye farkla galibiyete uzanırken, ikincilik savaşını Hughes kazandı ve ikinci sırada finiş gördü.

Podyumu ise Lawson tamamladı.

Vesti dördüncü olurken, David Beckmann beşinci ve Theo Pourchaire altıncı oldu.

İlk onu Oscar Piastri, Bent Viscaal, Clement Novalak ve Lirim Zendeli tamamladı.

David Schumacher yarışı 15. tamamlarken, Enzo Fittipaldi 17. ve Sophia Floersch 20. bitirdi.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 20  
2 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 20 1.552
3 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20 2.025
4 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 20 2.339
5 11 Germany David Beckmann Italy Trident 20 4.870
6 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 9.370
7 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 20 10.087
8 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 20 10.705
9 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 20 11.082
10 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 20 11.535
11 27 United Kingdom Ben Barnicoat United Kingdom Carlin 20 12.072
12 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 20 14.284
13 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 17.215
14 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 20 17.715
15 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 20 20.475
16 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 20 21.368
17 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 20 22.278
18 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 20 22.971
19 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 20 23.441
20 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 20 24.078
21 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 20 24.369
22 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 20 25.014
23 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 20 31.254
24 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 20 33.229
25 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 20 39.766
26 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 20 1'32.538
27 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 18 2 Laps
  20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 5  
  21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 5  
  6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 2  
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Silverstone II
Pilotlar Logan Sargeant
Takımlar Prema Powerteam
Editör Josh Suttill

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