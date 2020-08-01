Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı

Hitech sürücüsü Lawson, gridde ilk çizgiyi pole pozisyonundan başlayan Logan Sargeant ile paylaşmıştı ve 25 turluk yarışın ilk turunda Stowe'da yaptığı atakla liderliğe yükseldi.

Matteo Nannini'nin Luffield'da durmasının ardından kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi. Lawson, yarışın yeniden başlamasının ardından Sargeant'tan kaçmayı başardı ve 6. tura gelindiğinde 1 sn'lik fark vardı.

Piastri, bir süre sonra takım arkadaşı Sargeant'ı geçerek Lawson'un yarış zaferi rakibi oldu. 9. tur geldiğinde Lawson, farkı yarım saniyeye düşürdü.

Piastri bir tur sonra Stowe virajında dışarıdan atak yaptı ve iki sürücü Vale ve Club virajlarını yan yana geçti ancak Lawson yerini korumayı başardı.

Bir sonraki turun sonunda, Jack Doohan'ın Ben Viscaal'e çarpmasının ardından güvenlik aracı yarışa girdi.

Yarış 16. turda yeniden başladı ve Lawson, Piastri'nin önünde güçlü bir yeniden başlangıç yaptı. Ancak çok geçmeden Club virajında 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Max Fewtell'in Oli Caldwell ile teması, Trident sürücüsünün spin atmasına neden oldu. Ardından Lukas Dunner, Caldwell'in aracıyla temas yaşadı ve pist üstüne çok fazla parça düştü.

Bunun üzerine güvenlik aracı yarışa girdi ve yarış o şekilde tamamlandı. Lawson böylece bu sene ikinci kez kazanırken, Piastri art arda 3. kez ikincilikle şampiyona liderliğindeki puan avantajını arttırmış oldu.

Sargeant podyumu tamamlayan isim olurken onun arkasında Jake Hughes yer aldı. HWA sürücüsü bu seneki en iyi yarış sonucunu elde etti.

Alexander Smolyar yarışı 10. sırada tamamladı ve yarınki yarış için ters gridle pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

1. Yarış Sonucu