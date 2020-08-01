Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Yarış:
06 Saat
:
54 Dakika
:
50 Saniye
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
QU:
00 Saat
:
54 Dakika
:
50 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SBK Yarış 1 devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Silverstone / Yarış raporu

Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı

paylaşım
yorumlar
Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Ağu 2020 10:52

Red Bull destekli Liam Lawson, F3 serisinin Silverstone'de gerçekleştirilen ilk yarışında Oscar Piastri'nin önünde kalarak bu sezon ikinci yarış zaferini elde etti.

Hitech sürücüsü Lawson, gridde ilk çizgiyi pole pozisyonundan başlayan Logan Sargeant ile paylaşmıştı ve 25 turluk yarışın ilk turunda Stowe'da yaptığı atakla liderliğe yükseldi.

Matteo Nannini'nin Luffield'da durmasının ardından kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi. Lawson, yarışın yeniden başlamasının ardından Sargeant'tan kaçmayı başardı ve 6. tura gelindiğinde 1 sn'lik fark vardı.

Piastri, bir süre sonra takım arkadaşı Sargeant'ı geçerek Lawson'un yarış zaferi rakibi oldu.  9. tur geldiğinde Lawson, farkı yarım saniyeye düşürdü.

Piastri bir tur sonra Stowe virajında dışarıdan atak yaptı ve iki sürücü Vale ve Club virajlarını yan yana geçti ancak Lawson yerini korumayı başardı.

Bir sonraki turun sonunda, Jack Doohan'ın Ben Viscaal'e çarpmasının ardından güvenlik aracı yarışa girdi.

Yarış 16. turda yeniden başladı ve Lawson, Piastri'nin önünde güçlü bir yeniden başlangıç yaptı. Ancak çok geçmeden Club virajında 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Max Fewtell'in Oli Caldwell ile teması, Trident sürücüsünün spin atmasına neden oldu. Ardından Lukas Dunner, Caldwell'in aracıyla temas yaşadı ve pist üstüne çok fazla parça düştü.

Bunun üzerine güvenlik aracı yarışa girdi ve yarış o şekilde tamamlandı. Lawson böylece bu sene ikinci kez kazanırken, Piastri art arda 3. kez ikincilikle şampiyona liderliğindeki puan avantajını arttırmış oldu.

Sargeant podyumu tamamlayan isim olurken onun arkasında Jake Hughes yer aldı. HWA sürücüsü bu seneki en iyi yarış sonucunu elde etti.

Alexander Smolyar yarışı 10. sırada tamamladı ve yarınki yarış için ters gridle pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

1. Yarış Sonucu

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20  
2 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 20 1.060
3 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 20 2.698
4 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 20 5.127
5 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 20 9.087
6 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 20 11.298
7 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 20 13.542
8 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 20 15.461
9 11 Germany David Beckmann Italy Trident 20 17.847
10 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 21.295
11 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 20 24.424
12 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 20 30.609
13 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 20 34.001
14 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 35.534
15 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 20 36.587
16 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 20 43.637
17 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 20 45.157
18 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 20 46.350
19 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 20 47.149
20 27 United Kingdom Ben Barnicoat United Kingdom Carlin 20 49.118
21 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 20 50.073
22 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 20 51.724
23 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 20 55.015
24 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 20 1'03.739
25 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 19 1 Lap
  12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 15  
  4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 15  
  19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 15  
  18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 11  
  16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 11  
Tüm sonuçları görüntüle
Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı

Önceki haber

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Silverstone
Pilotlar Liam Lawson
Takımlar Hitech Racing
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
59dk

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
16dk

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Racing Point, Perez'in F1'e geri dönüşü için yanıt bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Racing Point, Perez'in F1'e geri dönüşü için yanıt bekliyor

Canlı Anlatım: Britanya GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
2s

Canlı Anlatım: Britanya GP 3. antrenman seansı

Ricciardo yeni şasiye geçmek zorunda kaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ricciardo yeni şasiye geçmek zorunda kaldı

Spa DTM: Frijns pole pozisyonunda, Audi ilk 4'te, yarış TRT Spor'da
DTM DTM / Sıralama turları raporu
1s

Spa DTM: Frijns pole pozisyonunda, Audi ilk 4'te, yarış TRT Spor'da

Marko: "Mercedes sadece bu yıl değil, 2021'de de baskın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes sadece bu yıl değil, 2021'de de baskın olacak"

Son Haberler

Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı
F3 FIA F3 / Yarış raporu
1s

Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı
F3 FIA F3 / Yarış raporu

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı

Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı
F3 FIA F3 / Yarış raporu

Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı

Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!
F3 FIA F3 / Sıralama turları raporu

Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

59dk
2
Formula 1

Gasly: "Mercedes motor tarafında büyük bir adım attı"

16dk
3
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

4
Formula 1

Racing Point, Perez'in F1'e geri dönüşü için yanıt bekliyor

2s
5
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP 3. antrenman seansı

2s

Son Haberler

Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı
F3

Silverstone F3: Lawson, Piastri'nin önünde kazandı

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı
F3

Hungaroring F3: Islak zeminde Beckmann zafere ulaştı

Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı
F3

Hungaroring F3: Pourchaire yine kazandı

Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!
F3

Hungaroring F3: Islak zeminde pole pozisyonu Smolyar'ın oldu!

F3 sıralama turları iptal edildi
F3

F3 sıralama turları iptal edildi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.