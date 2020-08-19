Schumacher, Charouz F3 takımından ayrıldı

Eski Jordan, Williams ve Toyota pilotu Ralf'in oğlu David Schumacher, Formula 3'te ilk kez Sochi 2019'da yarışmaya başladı ve geçen yıl Formula Regional European'da da dördüncü olmasının ardından bu yıl tam zamanlı olarak F3'e adım attı.

Ancak 18 yaşındaki sürücü, Charouz Racing System ile tempo ve rekabet sıkıntısı çekti ve hiç puan almayı başaramadı.

Takım arkadaşları Roman Stanek ve Igor Fraga da şimdiye kadar rekabetçi değillerdi. Fraga, Silverstone'da 10. olarak takım için tek puanını kazandı.

Ralf Schumacher, Çarşamba günü yaptığı açıklamada oğlunun Barcelona'daki yarışın ardından takımdan ayrıldığını doğruladı.

Instagram'da "Oğlumu desteklediği için Charouz Racing Team'e çok teşekkürler. Ortaklığımızı noktalamaya karar verdik." yazdı.

Schumacher'in gelecek planları henüz bilinmiyor, ancak babası "yakında bazı haberler açıklamayı sabırsızlıkla beklediğini' belirtti.