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FIA F3 / Son dakika

Schumacher, Charouz F3 takımından ayrıldı

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Schumacher, Charouz F3 takımından ayrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

FIA Formula 3 pilotu David Schumacher, Charouz Racing System ile olan ortaklığını sonlandırdı.

Eski Jordan, Williams ve Toyota pilotu Ralf'in oğlu David Schumacher, Formula 3'te ilk kez Sochi 2019'da yarışmaya başladı ve geçen yıl Formula Regional European'da da dördüncü olmasının ardından bu yıl tam zamanlı olarak F3'e adım attı.

Ancak 18 yaşındaki sürücü, Charouz Racing System ile tempo ve rekabet sıkıntısı çekti ve hiç puan almayı başaramadı.

Takım arkadaşları Roman Stanek ve Igor Fraga da şimdiye kadar rekabetçi değillerdi. Fraga, Silverstone'da 10. olarak takım için tek puanını kazandı.

Ralf Schumacher, Çarşamba günü yaptığı açıklamada oğlunun Barcelona'daki yarışın ardından takımdan ayrıldığını doğruladı.

Instagram'da "Oğlumu desteklediği için Charouz Racing Team'e çok teşekkürler. Ortaklığımızı noktalamaya karar verdik." yazdı.

Schumacher'in gelecek planları henüz bilinmiyor, ancak babası "yakında bazı haberler açıklamayı sabırsızlıkla beklediğini' belirtti.

David Schumacher, Charouz Racing System

David Schumacher, Charouz Racing System

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar David Schumacher
Takımlar Charouz Racing System
Editör Filip Cleeren

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