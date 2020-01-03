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FIA F3 / Son dakika

Sauber destekli F4 şampiyonu, ART ile F3'te yarışacak

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Sauber destekli F4 şampiyonu, ART ile F3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Oca 2020 10:30

ADAC Formula 4 şampiyonu Theo Pourchaire, 2020 yılında FIA Formula 3 takımlarından ART Grand Prix'ye katılacağını duyurdu.

Sauber Junior Team'in bir parçası olan 16 yaşındaki Fransız pilot, Almanya Formula 4 Şampiyonası'nda Red Bull'un genç yeteneği Dennis Hauger'le çok yakın bir savaş verdi.

Daha önce yerel ve uluslararası karting yarışlarında yer almıştı ve 2018'de de Fransa F4 Junior'ı domine etmişti.

Pourchaire, Valencia'daki F3 testlerinde Carlin ile bir gün ve ART ile iki gün piste çıkmıştı. Sonuç olarak da yedinci en hızlı zamanın sahibi olmuştu.

Pourchaire, "Bu benim için yeni bir mücadele ve ART Grand Prix'ye, bana Formula 3'te yarışma fırsatı verdiğim için minnettarım."

"Almanya F4'ten sonra büyük bir adım, ama Valencia'daki testlerden sonra kendimi bu adımı atmaya hazır hissediyorum. Kuru, ıslak ve hafif kuru gibi tüm şartlara sahiptik ve hepsinde kendimi iyi hissettim."

“ART Grand Prix, bana üzerinde çalışmam gereken yerler konusunda bazı ipuçları verdi ve nerede gelişebileceğimi biliyorum. İlerleyebileceğim iyi bir alan olduğunu biliyorum. Amacım şampiyonanın son yarışlarında öndekilerle savaşmaya hazır olmak olacak."

"Öğrenecek çok şeyim var, ama ART Grand Prix gibi bir takımla bunu başarabilirim. Gencim ve işleri doğru yapmaya odaklanacağım." dedi.

ART, bu yıl F1'in destek serisi olan F3'ü üçüncü sırada bitirdi ve takımın tek zaferini Renault genç akademisi sürücüsü Christian Lundgaard aldı.

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Seri FIA F3
Takımlar ART Grand Prix
Editör Valentin Khorounzhiy

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