Sargeant, F3 Avusturya podyumunu kaybederken 11 pilot ceza aldı

Yarışı üçüncü bitiren Charouz Racing System pilotu Sargeant ve ikinci bitiren Prema pilotu Olli Caldwell, 9 ve 10. virajlarda 4 kez pist dışına çıkmaktan 5 saniye süre cezası aldılar.

Caldwell pozisyonunu korurken, Sargeant puan barajının dışına düştü. Aynı sebeten ötürü, MP Motorsport’dan Victor Martins de 5 saniye cezası alarak dördüncülükten beşinciliğe düştü.

Ayrıca Caio Collet ve Amaury Cordeel, aynı virajlarda 5 kere pist dışına çıkmaktan 10 saniye cezaları aldılar.

Yarışı 9. sırada tamamlayan Ayuma Iwasa ise gösterilen ortası turuncu siyah bayraktan sonra pite gelmediği için yarıştan diskalifiye edildi.

Hitech Grand Prix, sıralamalardan beri araç üstü kameralarıyla ilgili bir problem olduğunu ve onlara, bu sorunun ilk yarışta çözüleceğini söylendiğini belirtti. Fakat, turuncu siyah bayrak çıktıktan sonra takım, bu bayrağın gerekliliği hakkında yarış direktörüyle iletişime geçmeye çalıştı ancak teknik sorunlar nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Hakemler, bu bayrağa uymanın zorunlu olduğunu söyledi ve siyah turuncu bayrağı görmezden gelmenin tamamen bir takım kararı olduğunu ve Iwasa'nın ihmalkârlığından kaynaklanmadığını belirtti. Iwasa, ikinci yarışa 29. sıradan başlayacak.

Ayumu Iwasa, Hitech Grand Prix, Jonny Edgar, Carlin Buzz Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Jak Crawford, pist sınırlarını aşarak Alexander Smolyar’a karşı avantaj kazandığı için 5 saniye cezası alan bir başka isim oldu.

9 ve 10. virajlarda pist dışına taşanların arasında, Matteo Nannini de vardı ve bunu 9 kez yaptığı için 30 saniye cezası alarak 9. sıradan 23. sıraya düştü.

Yine aynı virajlarda 10 kez dışarı çıkan Filip Ugran da 10 saniye cezası aldı ve 24. sıraya geriledi.

Calen Williams da 4. virajda David Schumacher’la temas etmesi sonucu 5 saniye cezası aldı.

Clement Novalak da Matteo Nannini ile yaşadığı temastan sorumlu bulunarak 3 sıra grid cezası aldı ve ikinci yarışa 30. sıradan başlayacak.