Röportaj: Kuzeyin Parlayan Yıldızı “Dino Beganovic”

İsveç geçmiş yıllarda motor sporlarına bir çok pilot kazandırmış olması ile bu sektörde Kuzey Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri konumuna gelmiştir. WRC’de Petter Solberg ve Formula 1’de Ronnie Peterson olmak üzere bir çok yetenekli pilot motor sporlarına kazandırılmıştır. Ama son yıllara baktığımızda ülkenin genç pilotlarının Formula alanına ilgisi uzaklaşmış durumda.

Bir Ralli ülkesinde Formula 1 pilotu olma hayali ile büyümek kolay değil tabii ki, özellikle de ralliye ilginin bu kadar arttığı bir dönemde. Ferrari akademisinin bir üyesi olan Dino Beganovic, bu durumu bizlere gösteren bir örnek konumunda. Ronnie Peterson’un açtığı yoldan devam etmek isteyen bu genç isim alt seri basamaklarını hızlıca tırmanıyor. Geçtiğimiz yıl FRECA’da şampiyon olan Dino, bu sene F3’de ikinci senesinde şampiyonluk için savaşmayı ümit ediyor.

İsveç’te ve Kuzey Avrupa’nın genelinde büyük ilgi gören Dino Beganovic ile kariyeri ve kendisi hakkında kısaca konuştuk. Kişisel kariyeri dışında alt serilerin de her detayına değinmeye çalıştık ve ondan da çok değerli bilgiler aldık.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Dino Beganovic, Prema Racing

İzzet Emir: Akademide yer almak ve Ferrari gibi bir takımın parçası olmak senin için ne ifade ediyor?

Beganovic: Ferrari gibi ikonik markanın bir parçası olmak inanılmaz. İlk izlediğim yarıştan beri çocukluğum boyunca kırmızıların destekçisi oldum. Takımda büyük bir tutku ve profesyonellik var, ve bunlar inanılmaz bir seviyede, bu bahsettiklerim bazı zamanlar burayı ikinci bir aile gibi görmemi sağlıyor. Maranello’da herkes tek bir amaca sahip ve bu sadece kazanmak.

İzzet Emir: Bir Formula 3 hafta sonunda zamanın nasıl geçiyor, yarışa en iyi şekilde hazırlamak için neler yapıyorsun?

Beganovic: Sıralama seansında önce çok fazla zamanımız olmadığı için hazırlığın büyük bir kısmı hafta sonundan önce tamamlanmış oluyor. Antrenman turları da bu hazırlığı deneyimlediğimiz ilk fırsat oluyor, bunun için antrenman seansında en iyi zamanı deniyoruz. Bileceğiniz üzere bu tür bir şampiyona için hazırlık çok önemli. Önümüzdeki hafta sonu hakkında toplantılar yapıyoruz be günlerimiz sim üzerinde antrenman yaparak geçiyor.

İzzet Emir: Son yıllarda sponsor bulamamaktan dolayı çok fazla yetenekli Formula pilotu Formula 1’e giremedi. Bunun gibi bir durum senin başına gelirse ikinci plan olarak gördüğün bir seri var mı?

Beganovic: Şu an bu durumu hiç düşünmüyorum, benim hedefim Formula 1’de yer alabilmek ve tüm odağım şu an orada.

İzzet Emir: Alt serilerde yetenekli sürücüleri diğerlerinden ayıran ana etmenler nelerdir, araç kurulumlarının bunda ne kadar bir katkısı var?

Beganovic: Spesifik bir durum yok. Takım içerisinde rahat olman ve araçta ne gerekiyorsa onları yapman gerekli. İyi bir sürücü bu iki şeye uyum sağlayabilir ve durumu kendi lehine çevirebilir. Bu, aynı zamanda sıralama turları, yarış ayarları vb. konularda en kusursuz sürücü olmanızı sağlar.

İzzet Emir: 2022 FRECA şampiyonluğun hakkında neler söylemek istersin, geçtiğimiz sezon senin açından nasıldı?

Beganovic: Fantastik bir seneydi. Monza 1. yarışta liderliğe çıkmamızın ardından, Mugello'da şampiyonluk iddiasında bulunmamız çok rahatlatmıştı. Prema Racing ve Ferrari akademisi için harikaydı. İkisi de doğru zamanlarda güzel işler yaptı. Bazen kötü zamanlar geçirdik ama sonraki yarışlarda güçlü bir şekilde dönmeyi başardık. Bu gerçek gücü ve şampiyonluğu kazanma arzusunu gösterir.

Fotoğraf: Ferrari Dino Beganovic

İzzet Emir: Ronnie Peterson, geçmişteki başarıları ile sen ve senin gibi İsveçli sürücüler için bir öncü oldu mu?

Beganovic: Ronnie çoğu İsveçli sürücü için bir idol, tabii ki benim için de. Bugünlerde onunla karşılaştırılmak veya yeni Ronnie Peterson olarak görülmek benim açımdan çok özel ve bazen kendimle gurur duyuyorum.

İzzet Emir: Podyuma çıkarak tüm seyircilere ülkenin marşını dinletmek nasıl bir duygu?

Beganovic: Dünya üzerindeki en iyi his. Podyumun en üst basamağındayken ülkemin, İsveç’in ulusal marşını duymak bazen çok özel oluyor. Gurur verici bir an ve buna bayılıyorum.

İzzet Emir: İlk FRECA sezonunda sezonu 17. Tamamlarken sonraki sezon Prema Racing ile şampiyonluğa ulaştın. Prema ile bu yükselişi başarmanın ana sebebi nedir?

Beganovic: Kış testlerinde ağır bir tempoda çalıştık, 2021 yılında zaten güzel adımlar atmıştık. Son 2 yarış hafta sonunda pole pozisyonu ve podyum başarılarım vardı. Yani biz buna hazırdık, artık farklı bir adım atmamız gerekiyordu ve sezon boyunca bunu yaptık. Arkamızda bir deneyimimiz vardı ve test dönemi boyunca çok çalıştık.

İzzet Emir: Senin başarılarından sonda İsveç’te motor sporlarına karşı nasıl bir ilgi oluştu?

Beganovic: Şu anda çok fazla bir ilgi var. Eve döndüğümde, İsveç’te bir destek görebilmek çok güzel bir durum benim için. Fark ettim ki ülkemden çok fazla kişi Formula 3’de bir İsveçli olduğu için seriyi izlemeye başladılar ve bu çok güzel bir durum."

İzzet Emir: Son zamanlarda Ferrari’nin alt serilerde kötü bir planlama programı olduğu düşünülüyor, bunu kendi açından nasıl tanımlayabilirsin. Ferrari Akademisinin senin gelişiminde nasıl bir katkısı oldu?

Beganovic: Bence Ferrari beni sadece bir pilot olarak katkı sağlamadı. Bir insan olarak da bana çok fazla şey kattı. Önceden de söylediğim gibi, işinde yetenekli ve profesyonel kişiler çalışıyor. Biz de bu deneyimden yararlanıyoruz.

Röportaj: Emir İzzet Töngü