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FIA F3 / Son dakika

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş

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Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Daniel Ricciardo, bu sezon FIA Formula 3’ü şampiyon olarak tamamlayan vatandaşı Oscar Piastri’den etkilendiğini söyledi.

19 yaşındaki Melbourne’lü sürücü, F3 sezonunun son yarışı olan Mugello’da altığı yedincilikle beraber sezonu Theo Pourchaire ve Logan Sargeant’ın çok az farkla önünde şampiyon tamamladı.

Piastri, Alex Peroni, Jack Doohan ve Calan Williams ile beraber 2020 F3 sezonunda yarışan dört Avustralyalı’dan biriydi.

2019 Formula Renault Eurocup’ı kazanan ve çaylak sezonunda da F3’ü kazanmayı başaran Piastri’nin menajerliğini eski F1 sürücüsü Mark Webber yapıyor.

Genç sürücü ayrıca Renault Sport Akademisi’nin bir parçası ve gelecek sene Alpine olarak adlandırılacak olan F1 takımına potansiyel olarak yükselme şansı bulunuyor. Ancak F2 sürücüleri Christian Lundgaard ve Guanyu Zhou, kendisinden bir adım önde.

Renault F1 sürücüsü Ricciardo, yılın önceki bölümlerinde Enstone’da tanıştığı Piastri’nin gelişimini sezon boyunca takip ettiğini söyledi.

Oscar Piastri, Prema Racing

Oscar Piastri, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1

Daniel Ricciardo, Renault F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, “Bunu görmek gerçekten güzel.”

“Oscar ile sezon öncesinde tanıştım. Beraber Enstone’daydık, böylece onunla tanışma fırsatı buldum. Bir insan olarak iyi bir çocuk gibi gözüküyor, aklı başında, rahat biri.”

“Pistte, onun yarış temposundan kesinlikle etkilendim. Monza’da iyi zamanlanmış geçişler yaptı ve çok telaşlı gözükmüyordu. Onun standartları için berbat geçen Mugello’daki sıralama turlarından sonra bile yarışta soğukkanlılığını korudu.”

“Baskıyla nispeten iyi başa çıktı ve hâlâ genç. Bu yüzden henüz mükemmel olmasını bekleyemezsiniz. Ancak onun için çok mutluyum.”

“Alt serilerde Avustralyalılar’ı görmek güzel. Bu sene F3’te birkaç sürücü vardı, sanırım dört taneydi. Onlardan birinin kazanabilmesi harika.”

“Mark’ın ona göz kulak olduğunu biliyorum ve ona rehberlik ettiğinden eminim. Yani bunun karşılığını aldığını görebilirsiniz. Oscar için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F3
Pilotlar Daniel Ricciardo , Oscar Piastri
Editör Adam Cooper

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