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FIA F3 / Son dakika

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

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Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un genç sürücüsü Dennis Hauger, 2021'de Prema Racing takımı ile FIA Formula 3 Şampiyonası'na geri dönecek.

17 yaşındaki Norveçli sürücü, FIA F3 serisinde zorlu bir ilk sezon geçirdi ve tek podyumunu Hungaroring'de alırken, genel klasmanda 17. oldu.

Geçen sezon Van Amersfoort Racing ile İtalya F4 şampiyonluğunu kazanan, ADAC Almanya F4'te ise ikinci olan Hauger, Barcelona ile Jerez'de yapılan iki sezon sonu testinde en iyi Prema sürücüsü olmuştu.

Pierre Gasly'nin Formula 2 şampiyonluğunu kazandığı 2016'dan bu yana Prema takımında yarışacak ilk Red Bull destekli sürücüsü olacak Hauger, "2021 için Prema'ya katıldığım için çok mutluyum."

"Sonbaharda takımla biraz vakit geçirdikten sonra kendimi çabucak evimde hissettim."

"Önümüzdeki sezona hazırlanmak ve birlikte sıkı şekilde çalışmak adına İtalya'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. Sponsorlarıma, aileme ve bu fırsat için Prema'daki herkese desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Prema sürücüleri, son iki yılda oldukça güçlü bir performans ortaya koydular ve 2019'da Robert Shwartzman, 2020'de ise Oscar Piastri şampiyon oldu.

Prema takım patronu Rene Rosin, "Dennis alt kategorilerdeki en parlak ve en umut verici yeteneklerden bir tanesi." dedi ve "Birlikte yaptığımız ilk test sürüşlerinden etkilendik." diye de ekledi.

Prema bu ayın başlarında, Ferrari Formula 1 pilotu Charles'ın küçük kardeşi Arthur Leclerc ile anlaştığını açıklamıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Dennis Hauger
Takımlar Prema Powerteam
Editör Marco Di Marco

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