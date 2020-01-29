Red Bull sürücü programının son halini açıkladı

Crawford geçen yıl USF2000 şampiyonasında yedinci oldu ve Avrupa'ya geçerken, Red Bull'un desteğini aldı. Genç sürücü, 2020 yılında Almanya ve İtalya Formula 4'te yarışmak için Van Amersfoort Racing'e katılacak.

Red Bull daha önce yaptığı açıklamalarda Juri Vips'in Super Formula'da Team Mugen ile, Yuki Tsunoda'nın ise Carlin Formula 2 takımında yarışacağını açıklamıştı.

Geçen yıl FIA F3'te yarışan bir başka sürücü olan, 2019 Toyota Racing Series şampiyonu Liam Lawson, Red Bull programındaki yerini korudu ve 2020 sezonu için MP Motor Sport takımından, Hitech Grand Prix takımına geçiş yaptı.

Lawson, bu yıl da Toyota Racing Series'de yarışıyor ve gerideki kalan altı yarışın ardından Tsunoda'nın da katıldığı seriyi ilk sırada götürüyor.

Hitech GP'de Lawson'ın takım arkadaşı geçen yıl İtalya F4 şampiyonluğunu kazanan ve üst üste üçüncü yılında Red Bull'la kalan Dennis Hauger olacak.

Ayrıca motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu ve Red Bull sürücüsü Jack Doohan da daha önce açıklandığı üzere HWA adına yarışacak.

Red Bull programındaki tek İngiliz olan 15 yaşındaki Jonny Edgar ise Almanya ve İtalya F4'te Van Amersfoort Racing adına yarışacak.

2020 FIA F3 gridi: