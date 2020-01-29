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FIA F3 / Son dakika

Red Bull sürücü programının son halini açıkladı

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Red Bull sürücü programının son halini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Oca 2020 07:22

Red Bull, 14 yaşındaki Amerikalı Jak Crawford'un Formula 1 genç sürücü programına katıldığını açıklarken, diğer akademi sürücülerinin nerelerde yarışacağını açıkladı.

Crawford geçen yıl USF2000 şampiyonasında yedinci oldu ve Avrupa'ya geçerken, Red Bull'un desteğini aldı. Genç sürücü, 2020 yılında Almanya ve İtalya Formula 4'te yarışmak için Van Amersfoort Racing'e katılacak.

Red Bull daha önce yaptığı açıklamalarda Juri Vips'in Super Formula'da Team Mugen ile, Yuki Tsunoda'nın ise Carlin Formula 2 takımında yarışacağını açıklamıştı.

Geçen yıl FIA F3'te yarışan bir başka sürücü olan, 2019 Toyota Racing Series şampiyonu Liam Lawson, Red Bull programındaki yerini korudu ve 2020 sezonu için MP Motor Sport takımından, Hitech Grand Prix takımına geçiş yaptı.

Lawson, bu yıl da Toyota Racing Series'de yarışıyor ve gerideki kalan altı yarışın ardından Tsunoda'nın da katıldığı seriyi ilk sırada götürüyor.

Hitech GP'de Lawson'ın takım arkadaşı geçen yıl İtalya F4 şampiyonluğunu kazanan ve üst üste üçüncü yılında Red Bull'la kalan Dennis Hauger olacak.

Ayrıca motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu ve Red Bull sürücüsü Jack Doohan da daha önce açıklandığı üzere HWA adına yarışacak.

Red Bull programındaki tek İngiliz olan 15 yaşındaki Jonny Edgar ise Almanya ve İtalya F4'te Van Amersfoort Racing adına yarışacak.

2020 FIA F3 gridi:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport Australia Calan Williams
Hitech

United Kingdom Max Fewtrell

New Zealand Liam Lawson

Norway Dennis Hauger
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Editör Jack Benyon

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