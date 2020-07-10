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FIA F3 / Spielberg II / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring F3: Vesti pole pozisyonunu kazandı

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Red Bull Ring F3: Vesti pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Tem 2020 14:07

Prema pilotu Frederik Vesti, Avusturya'da gerçekleştirilecek ikinci FIA Formula 3 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleşti.

İlk 10 dakikada liderlik ART sürücüsü Sebastian Fernandez'indi. Fakat Fernandez, henüz ilk turların ardından aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bitime beş tur kala Frederik Vesti liderliği aldı. Aynı saniyelerde Igor Fraga ilk viraja gelirken yolda kaldı.

Kısa bir süre sonra da Vesti'nin derecesi, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi.

Seans tekrar başladığında Vesti, bir kez daha en hızlı turu attı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

David Beckmann, Trident ile ikinci olurken, Logan Sargeant üçüncü, Oscar Piastri dördüncü ve Theo Pourchaire beşinci oldu.

Lirim Zendeli, Alexander Peroni, Olli Caldwell, Fernandez ve Liam Lawson ilk onu tamamladılar.

Seans sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1'20.378  
2 11 Germany David Beckmann Italy Trident 1'20.501 0.123
3 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 1'20.570 0.192
4 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'20.590 0.212
5 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'20.654 0.276
6 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 1'20.709 0.331
7 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 1'20.734 0.356
8 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 1'20.767 0.389
9 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 1'20.816 0.438
10 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'20.853 0.475
11 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'20.871 0.493
12 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 1'20.935 0.557
13 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 1'20.960 0.582
14 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.026 0.648
15 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 1'21.115 0.737
16 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 1'21.122 0.744
17 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 1'21.156 0.778
18 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 1'21.169 0.791
19 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 1'21.224 0.846
20 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 1'21.228 0.850
21 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 1'21.269 0.891
22 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 1'21.292 0.914
23 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 1'21.344 0.966
24 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 1'21.415 1.037
25 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 1'21.436 1.058
26 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.527 1.149
27 27 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 1'21.544 1.166
28 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 1'21.547 1.169
29 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.606 1.228
30 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 1'22.226 1.848
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Frederik Vesti
Takımlar Prema Powerteam
Editör Marcus Simmons

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