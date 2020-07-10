Red Bull Ring F3: Vesti pole pozisyonunu kazandı

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleşti.

İlk 10 dakikada liderlik ART sürücüsü Sebastian Fernandez'indi. Fakat Fernandez, henüz ilk turların ardından aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bitime beş tur kala Frederik Vesti liderliği aldı. Aynı saniyelerde Igor Fraga ilk viraja gelirken yolda kaldı.

Kısa bir süre sonra da Vesti'nin derecesi, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi.

Seans tekrar başladığında Vesti, bir kez daha en hızlı turu attı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

David Beckmann, Trident ile ikinci olurken, Logan Sargeant üçüncü, Oscar Piastri dördüncü ve Theo Pourchaire beşinci oldu.

Lirim Zendeli, Alexander Peroni, Olli Caldwell, Fernandez ve Liam Lawson ilk onu tamamladılar.

Seans sonuçları: