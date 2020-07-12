Red Bull Ring F3: Liderler çarpıştı, Pourchaire zafere ulaştı

16 yaşındaki Pourchaire, HWA sürücüsü Hughes ve Red Bull'un genç yeteneği Lawson'ın (MP Motorsport) 24 turluk yarışın 21. turunda yaşadığı temastan faydalanan isim oldu.

Hughes, Alex Albon ve Lewis Hamilton arasında geçen hafta yaşanan temasın olduğu yerde Lawson'la yana geldi ve ikili temas yaşadı. Temasın ardından iki aracın da süspansiyonu kırıldı ve yarışa veda ettiler.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi ve son üç tur, güvenlik aracı arkasında koşuldu.

ART Grand Prix sürücüsü Pourchaire, damalı bayrağı ilk sırada görerek serideki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Prema Powerteam'den Logan Sargeant, ikinci olup podyuma çıkarken, David Beckmann güçlü performansını devam ettirdi ve üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.

Richard Verschoor, Oscar Piastri, Olli Caldwell, Max Fewtrell, Frederik Vesti, Sebastian Fernandez ve Lirim Zendeli ilk onu tamamladı.

Seans içerisinde Sophia Floersch'ün kazasından ötürü kısa süreliğine bir başka güvenlik aracı daha çıktı.

Yarış sonucu: