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FIA F3 / Spielberg II / Yarış raporu

Red Bull Ring F3: Liderler çarpıştı, Pourchaire zafere ulaştı

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Red Bull Ring F3: Liderler çarpıştı, Pourchaire zafere ulaştı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 08:50

ART Grand Prix pilotu Theo Pourchaire, Jake Hughes ve Liam Lawson'ın bitime üç tur kala temas yaşamasıyla birlikte zafere ulaştı.

16 yaşındaki Pourchaire, HWA sürücüsü Hughes ve Red Bull'un genç yeteneği Lawson'ın (MP Motorsport) 24 turluk yarışın 21. turunda yaşadığı temastan faydalanan isim oldu.

Hughes, Alex Albon ve Lewis Hamilton arasında geçen hafta yaşanan temasın olduğu yerde Lawson'la yana geldi ve ikili temas yaşadı. Temasın ardından iki aracın da süspansiyonu kırıldı ve yarışa veda ettiler.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi ve son üç tur, güvenlik aracı arkasında koşuldu.

ART Grand Prix sürücüsü Pourchaire, damalı bayrağı ilk sırada görerek serideki ilk zaferini elde etmiş oldu.

Prema Powerteam'den Logan Sargeant, ikinci olup podyuma çıkarken, David Beckmann güçlü performansını devam ettirdi ve üçüncü olarak bir kez daha podyuma çıktı.

Richard Verschoor, Oscar Piastri, Olli Caldwell, Max Fewtrell, Frederik Vesti, Sebastian Fernandez ve Lirim Zendeli ilk onu tamamladı.

Seans içerisinde Sophia Floersch'ün kazasından ötürü kısa süreliğine bir başka güvenlik aracı daha çıktı.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman
1 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 24  
2 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 24 0.400
3 11 Germany David Beckmann Italy Trident 24 0.600
4 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 24 1.100
5 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 24 1.800
6 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 24 1.800
7 4 United Kingdom Max Fewtrell United Kingdom Hitech Racing 24 2.100
8 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 24 2.500
9 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 24 3.000
10 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 24 3.300
11 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 24 3.600
12 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 24 3.900
13 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 24 4.200
14 24 Brazil Igor Fraga Czech Republic Charouz Racing System 24 4.500
15 27 United Kingdom Enaam Ahmed United Kingdom Carlin 24 5.300
16 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 24 5.700
17 25 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 24 6.400
18 23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 24 6.500
19 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 24 8.300
20 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 24 8.500
21 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 24 8.900
22 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 24 9.700
23 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 24 10.000
24 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 11.300
25 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 23 1 lap
26 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20 4 laps
27 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 20 4 laps
28 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 19 5 laps
29 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 10 14 laps
30 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 7 17 laps
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Seri FIA F3
Etkinlik Spielberg II
Pilotlar Théo Pourchaire
Takımlar ART Grand Prix

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