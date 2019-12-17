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FIA F3 / Son dakika

Prema, F3'te yarışacağı ilk ismi açıkladı

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Prema, F3'te yarışacağı ilk ismi açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ara 2019 17:40

Son FIA Formula 3 şampiyonu Prema Racing, 2020 sezonu için anlaştığı ilk pilotu Logan Sargeant olduğunu duyurdu.

2016-17 Formula 4 UAE Şampiyonası'nı ikinci bitiren genç sürücü, 2017'de Formula 4 Britanya'da üçüncü ve 2018 Formula Renault Eurocup'u dördüncü sırada noktaladı.

2019'da Carlin ile Formula 3'e geçti ancak 16 yarışta sadece beş puan alabildi.

Buna karşılık Macau Grand Pix'sinde harika bir performansla üçüncü olup podyuma çıkmayı başardı.

Sargeant, Robert Shwartzman'la şampiyon olan Prema'da yarışacak ve iyi bir sezon geçirmeyi umuyor.

Sargeant, "2020'de Prema ile yarışacak olmak heyecan verici. Son yıllardaki baskın performanslarını gelecek yıl de devam ettireceklerine eminim. Valencia'da çok iyi bir test gerçekleştirdik ve araçta içerisinde iyiydim. Birlikte çok iyi anlaştık. 2020'de hedefim kendimi geliştirmek ve çalışmaya devam etmek. Aynı zamanda Prema'nın şampiyonluğunu korumasına yardımcı olmak olacak." dedi.

Prema, FIA F3'te rahat bir şampiyonluk aldı ve şampiyonada ilk üç sıranın sahibi olmayı başardı.

Bununla birlikte Shwartzman ve Marcus Armstrong ikilisi Formula 2'ye geçti.

Prema patronu Rene Rosin, "Logan'ı takımımıza davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Karting yarışlarında kendisi bir isim yaptı ve şu ana kadar katıldığı tüm şampiyonalarda kazanma potansiyeline sahipti. 2020'de kariyerinde ilk kez çaylak olmayacak. Takımımız için neler yapacağını görmek için heyecanlıyım." dedi.

Prema sezon öncesi testinde Sargeant'a ek olarak Oscar Piastri, Frederik Vesti, Enzo Fittipaldi ve Enaam Ahmet'le sürüş yapmıştı.

Prema, önümüzdeki hafaalarda ikinci ve üçüncü pilotunu açıklamayı planlıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Logan Sargeant
Takımlar Prema Powerteam
Editör Jack Benyon

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