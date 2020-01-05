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FIA F3 / Son dakika

Peroni, 2020’de FIA F3’e dönmeye hazırlanıyor

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Peroni, 2020’de FIA F3’e dönmeye hazırlanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Oca 2020 17:05

FIA Formula 3’ün geçen seneki Monza ayağında çok büyük bir kaza geçiren ve o zamandan bu yana yarışamayan Alex Peroni, 2020’de seriye geri dönmeye hazırlanıyor.

20 yaşındaki sürücü, geçtiğimiz sezonki Monza yarışında son virajın dış tarafındaki bordürlere temas etmiş ve aracı inanılmaz bir şekilde havalanıp lastik bariyerlere savrulmuştu.

Ciddi bir yaralanma geçirmeyen Avustralyalı sürücünün omurgasında çatlak oluşmuş ve genç sürücü sezonun geri kalanında yarışamamıştı.

Yaptığı açıklamada Peroni, FIA F3’e geri döneceğini doğruladı ve 2020 programının son detaylarını halletmeye çalıştığını belirtti.

Peroni, “Son dört ay gerçekten zorluydu. Ancak Formula 3 gridine geri dönmek için sabırsızlanıyorum.”

“Tamamlanmamış birçok işim var.” dedi.

Peroni, Calan Williams, Jack Doohan ve Oscar Piastri ile beraber FIA F3 gridindeki dört Avustralyalı sürücüden biri olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Alex Peroni
Editör Andrew van Leeuwen

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