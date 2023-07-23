Pazar günkü F3 Macaristan yarışı, lastiklerdeki güvenlik endişesi nedeniyle kısaltıldı

Pazar günkü yarış 24 tur olarak planlanmıştı ancak Pirelli'nin Cumartesi günkü sprint yarışında yaşanan lastik aşınması nedeniyle mesafenin kısaltılmasını tavsiye eden raporunun ardından 19 tur olarak koşulacak.

Bazı sürücüler orta hamur lastiklerin aşırı aşınmasından şikayet ederken, yarışı ikinci sırada bitiren Nikita Bedrin "yarışın ortasında lastikler ölmeye başladı" demişti.

Yarışı kazanan Gabriele Mini, "Yarışın sonunda başlangıçtan aşağı yukarı beş ya da altı saniye daha yavaş gidiyorduk, bu yüzden aşınmanın gerçekten yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz ve her şey sadece sonuna kadar sürüşü tamamlamakla alakalıydı." dedi.

Cumartesi akşamı, yarışın ya toplam 19 tura ya da 45 dakika artı bir tura kısaltılacağı doğrulandı.

Komiserler tarafından yapılan açıklamada, "Komiserler, resmi lastik tedarikçisinden, 1. yarış sırasında yaşanan aşınma nedeniyle FIA Formula 3 2. yarışının en fazla 19 turla sınırlandırılmasını öneren bir rapor aldı."

"Konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten ve Yarış Direktörü ve Teknik Delegeye danıştıktan sonra, FIA F3 Spor Yönetmeliği Madde 5.3 uyarınca ve 2023 FIA Uluslararası Spor Kuralları Madde 11.9.3. b) ve 11.9.3. o) uyarınca kendilerine verilen yetkiye dayanarak, güvenlik nedenleriyle 2. yarışın uzunluğunu 19 tur olarak değiştirmeye karar vermiştir."

"Komiserler, Organizatörden yeni tur sayısını dikkate almasını ve yeni bir zaman çizelgesi yayınlamasını talep etmektedir." denildi.

Cumartesi günkü sprint yarışının ardından birçok sürücü yarış sonrası cezalar alırken, Van Amersfoort Racing'in üç yarışçısı da takımın lastikler üzerinde kapalı parka geri dönmeleri için belirlenen süreyi aşarak çalışmaya devam etmesi nedeniyle ceza aldı.

Caio Collet, Tommy Smith ve Rafael Villagomez bir sonraki yarış için beş sıra grid cezası alacaklar.

Oliver Goethe, Trident Fotoğraf tarafından: Formula Motorsport Ltd