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FIA F3 / Paul Ricard Yarış raporu

Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

ART Grand Prix pilotu Alexander Smolyar, Paul Ricard'da gerçekleştirilen ilk Formula 3 yarışında zafere ulaştı.

Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından grid tersine çevrildi ve ilk yarışa Calan Williams birinci sıradan başlarken, yanında David Schumacher vardı.

20 turluk yarış beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber başladı ve Williams startla birlikte yerini korurken, Schumacher kötü bir startla beraber beşinci sıraya kadar geriledi.

İlk turda Williams, Logan Sargeant, Ayumu Iwasa ve Juan Manuel Correa sıralaması oluşurken, ilk bölümde birbirlerine çok yakın gittiler. Bu dört isim bir noktada sadece 1.5 saniye içindeydi.

Yedinci tura girerken Sargeant, Williams'tan liderliği almayı başardı. Kısa bir süre sonra Iwasa da Williams'ı geçti.

Red Bull'un genç sürücü akademisinde yer alan Iwasa, Sargeant'tan daha hızlıydı ve yarışın 10. turunda harika bir atak yaparak Sargeant'ı geçmeyi başardı ve liderliği eline geçirdi.

Sonrasında peş peşe hızlı turlar atan Alexander Smolyar, Correa'yı geçerek öndeki bu üç ismin ardına geldi.

Daha sonra Williams'ı geçerek üçüncü sırayı alan Smolyar, yarışın 16. turunda Sargeant'ı geçip ikinciliği de aldı ve son üç tur için Iwasa'nın peşine takıldı.

Yarışın açık şekilde en hızlı ismi olan ART GP pilotu, bitime üç tur Iwasa'yı geçti ve liderliğe oturdu.

Daha sonra harika bir yükseliş gerçekleştirin Victor Martins de Iwasa'yı geçti. Son iki turda girerken sıralama Smolyar, Martins, Iwasa ve Williams şeklinde oldu.

Bitime iki tur kala Martins DRS ile beraber Smolyar'ı geçti ve liderliği Smolyar'dan aldı. Son turda Smolyar, Martins'den liderliği geri aldı ve kalan bölümde liderliği bırakmayarak zafere ulaşan isim oldu.

Heyecan verici savaşta Martins ikinci olurken, Williams pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncülükle yetinmiş oldu.

Aslında damalı bayrağı Iwasa üçüncü sırada geçmişti ancak pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için beş saniye cezası aldı ve gerilere düştü.

Sargeant damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Clement Novalak beşinci ve Correa altıncı oldu.

Trident sürücüsü Jack Doohan yedinci olurken, Iwasa sekizinci, Dennis Hauger dokuzuncu ve Olli Caldwell 10. oldu.

Frederik Vesti ancak 15. sırada finiş görürken, David Schumacher de 16. oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 20 -    
2 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 20 0.600 0.600 0.600
3 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 1.200 1.200 0.600
4 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 20 1.700 1.700 0.500
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 20 2.300 2.300 0.600
6 United States Juan Correa France ART Grand Prix 20 2.600 2.600 0.300
7 Australia Jack Doohan Italy Trident 20 2.700 2.700 0.100
8 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 20 5.800 5.800 3.100
9 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 20 6.200 6.200 0.400
10 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 20 6.400 6.400 0.200
11 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 20 8.000 8.000 1.600
12 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 20 9.000 9.000 1.000
13 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 20 9.300 9.300 0.300
14 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 20 9.700 9.700 0.400
15 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 20 12.700 12.700 3.000
16 Germany David Schumacher Italy Trident 20 12.900 12.900 0.200
17 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 20 27.900 27.900 15.000
18 Pierre-Louis Chovet Spain Campos Racing 20 30.700 30.700 2.800
19 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 20 31.800 31.800 1.100
20 United States Kaylen Frederick United Kingdom Carlin 20 32.200 32.200 0.400
21 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 33.800 33.800 1.600
22 Ido Cohen United Kingdom Carlin 20 38.700 38.700 4.900
23 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 20 40.800 40.800 2.100
24 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 20 41.000 41.000 0.200
25 Rafael Villagómez Germany HWA AG 20 1'01.300 1'01.300 20.300
26 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 20 1'15.700 1'15.700 14.400
27 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20 1'21.500 1'21.500 5.800
28 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 20 1'42.800 1'42.800 21.300
29 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 19 1 lap    
  United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 18      
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