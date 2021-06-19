Paul Ricard F3: Smolyar, ilk yarışı son turdaki atağıyla kazandı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından grid tersine çevrildi ve ilk yarışa Calan Williams birinci sıradan başlarken, yanında David Schumacher vardı.

20 turluk yarış beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber başladı ve Williams startla birlikte yerini korurken, Schumacher kötü bir startla beraber beşinci sıraya kadar geriledi.

İlk turda Williams, Logan Sargeant, Ayumu Iwasa ve Juan Manuel Correa sıralaması oluşurken, ilk bölümde birbirlerine çok yakın gittiler. Bu dört isim bir noktada sadece 1.5 saniye içindeydi.

Yedinci tura girerken Sargeant, Williams'tan liderliği almayı başardı. Kısa bir süre sonra Iwasa da Williams'ı geçti.

Red Bull'un genç sürücü akademisinde yer alan Iwasa, Sargeant'tan daha hızlıydı ve yarışın 10. turunda harika bir atak yaparak Sargeant'ı geçmeyi başardı ve liderliği eline geçirdi.

Sonrasında peş peşe hızlı turlar atan Alexander Smolyar, Correa'yı geçerek öndeki bu üç ismin ardına geldi.

Daha sonra Williams'ı geçerek üçüncü sırayı alan Smolyar, yarışın 16. turunda Sargeant'ı geçip ikinciliği de aldı ve son üç tur için Iwasa'nın peşine takıldı.

Yarışın açık şekilde en hızlı ismi olan ART GP pilotu, bitime üç tur Iwasa'yı geçti ve liderliğe oturdu.

Daha sonra harika bir yükseliş gerçekleştirin Victor Martins de Iwasa'yı geçti. Son iki turda girerken sıralama Smolyar, Martins, Iwasa ve Williams şeklinde oldu.

Bitime iki tur kala Martins DRS ile beraber Smolyar'ı geçti ve liderliği Smolyar'dan aldı. Son turda Smolyar, Martins'den liderliği geri aldı ve kalan bölümde liderliği bırakmayarak zafere ulaşan isim oldu.

Heyecan verici savaşta Martins ikinci olurken, Williams pole pozisyonundan başladığı yarışta üçüncülükle yetinmiş oldu.

Aslında damalı bayrağı Iwasa üçüncü sırada geçmişti ancak pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için beş saniye cezası aldı ve gerilere düştü.

Sargeant damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Clement Novalak beşinci ve Correa altıncı oldu.

Trident sürücüsü Jack Doohan yedinci olurken, Iwasa sekizinci, Dennis Hauger dokuzuncu ve Olli Caldwell 10. oldu.

Frederik Vesti ancak 15. sırada finiş görürken, David Schumacher de 16. oldu.

Yarış sonucu: